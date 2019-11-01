Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Движение действовало в России с 1997 года под руководством Льва Пономарева. Ликвидировать его потребовал Минюст

Верховный суд принял решение о ликвидации общественного движения «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарев. Об этом сообщает «РИА Новости».

Иск о ликвидации организации подало Министерство юстиции. Ведомство указывало на то, что движение, признанное иностранным агентом, неоднократно привлекалось к административной ответственности.

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