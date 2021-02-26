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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали число привитых от коронавируса россиян

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Примерно 4 млн жителей России прошли вакцинацию от коронавируса к 10 февраля. Об этом в ходе научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, передает ТАСС.

«Прививку получили уже около 4 млн человек», — сказал Брико. Согласно презентации, показанной в ходе его выступления, в стране вакцинировались 3,9 млн человек.

20 февраля РБК по результатам опроса региональных оперативных штабов и минздравов сообщал, что во всех российских субъектах привились 3,23 млн человек — примерно 2,2% населения России. Лидерами по доле привившихся жителей стали Москва, а также Сахалинская и Магаданская области. На Сахалине к 18 февраля более 5,1% жителей (25 тыс. человек) получили как минимум одну дозу вакцины, в Москве — 4,73%, в Магаданской области — 4,2%.

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Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 11 086 новых случаев заболевания коронавирусом. У 11,9% заболевших не было клинических проявлений. За сутки зафиксировано 428 летальных исходов, 15 722 человека выздоровели.

Всего с начала пандемии в стране выявлено более 4,2 млн случаев заболевания COVID-19. За весь период, по данным оперштаба, умерли 85 304 человека, выздоровели — 3,7 млн.

Массовая вакцинация жителей началась в России 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три российские вакцины — «Спутник V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

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