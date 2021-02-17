Разработчики «Спутника V» предложили ускорить начало поставок вакцин в ЕС

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Разработчики российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» предложили ускорить массовые поставки препарата в Евросоюз, задействовав производственные мощности в Европе после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Такое предложение было опубликовано на странице разработчика вакцины в Twitter. Она создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении сказано о договоренностях, согласно которым масштабные поставки «Спутника V» в Европу запланированы на июнь 2021 года, сразу после одобрения препарата EMA и завершения массовой вакцинации россиян. Однако разработчики считают, что срок можно сократить. «Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС, которые ожидают одобрения [вакцины со стороны] EMA», — говорится в сообщении.

Также разработчики российской вакцины отмечают, что считают ЕС своим партнером и хотели бы работать вместе с Союзом для защиты граждан от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заявил, что страна может закупить у России вакцину «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения регулирующими органами ЕС. По словам министра, он обсуждал вопрос поставок российской вакцины с послом России в Хорватии. Берош считает, что

поиск поставщиков вакцины за пределами Евросоюза не может быть нарушением, особенно в условиях задержек поставок от европейских производителей.