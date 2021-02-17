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Пандемия коронавируса ,  
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Разработчики «Спутника V» предложили ускорить начало поставок вакцин в ЕС

Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Разработчики российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» предложили ускорить массовые поставки препарата в Евросоюз, задействовав производственные мощности в Европе после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Такое предложение было опубликовано на странице разработчика вакцины в Twitter. Она создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении сказано о договоренностях, согласно которым масштабные поставки «Спутника V» в Европу запланированы на июнь 2021 года, сразу после одобрения препарата EMA и завершения массовой вакцинации россиян. Однако разработчики считают, что срок можно сократить. «Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС, которые ожидают одобрения [вакцины со стороны] EMA», — говорится в сообщении.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Также разработчики российской вакцины отмечают, что считают ЕС своим партнером и хотели бы работать вместе с Союзом для защиты граждан от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заявил, что страна может закупить у России вакцину «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения регулирующими органами ЕС. По словам министра, он обсуждал вопрос поставок российской вакцины с послом России в Хорватии. Берош считает, что
поиск поставщиков вакцины за пределами Евросоюза не может быть нарушением, особенно в условиях задержек поставок от европейских производителей.

В конце января власти Венгрии, не дождавшись решения европейского регулятора, одобрили использование российской вакцины от коронавируса. В стране зарегистрировали препарат по ускоренной процедуре, что дает ему право выйти на рынок и без санкции EMA, но Будапешт при этом принимает на себя всю ответственность за возможные последствия.

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По соглашению с Россией Венгрия должна получить 2 млн доз препарата. С учетом того, что вакцина двухкомпонентная, этого хватит на прививку для 1 млн человек из 9,7 млн населения. В свою очередь, Евросоюз выступил против использования «Спутника V» в Венгрии без одобрения EMA.

Спутник V российская вакцина ЕС Евросоюз
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