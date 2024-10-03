Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили новое обвинение

Третье дело против Чекалиных связано с переводом валюты с использованием подложных документов. Речь идет о 250 млн руб. Дела против них о неуплате налогов и отмывании денег были закрыты. Лерчек выплатила ФНС примерно 500 млн руб.

Артем Чекалин (слева) и Валерия Чекалина (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявили новое обвинение в том, что они при реализации курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка, сообщила прокуратура Москвы.

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей», — заявили в прокуратуре.

Обвинение предъявлено по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

ТАСС и «РИА Новости» накануне сообщали, что у Чекалиных провели обыски, дело против них связано с оплатой онлайн-марафонов через Дубай. Бывших супругов (развелись летом) задержали утром 3 октября, источник ТАСС говорит, что следствие будет просить отправить их под домашний арест.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сравнила ситуацию с «охотой на ведьм».

Прошлой весной против супругов возбудили дело за уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, Чекалина оформила ИП и использовала упрощенную систему налогообложения (УСН), но ее доход от организации фитнес-марафонов превышал установленный в рамках УСН лимит. Она произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.

Сумма неуплаченных Чекалиными налогов составила 311 млн, позднее ФНС обязала Лерчек выплатить пени в 124 млн руб. В ноябре 2023-го защита заявила, что блогер погасила почти 500 млн руб. долгов (недоимка, пени, штраф). Первое дело против нее закрыли в декабре прошлого года, а второе — в марте этого.