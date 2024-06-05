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ПМЭФ-2024 ,  
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Блогер Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС»

Лерчек рассказала, на что направила бы налоги, и назвала себя амбассадором ФНС
Сюжет
ПМЭФ-2024
Блогер Лерчек поддержала налоговые реформы и заявила, что она — «амбассадор ФНС». В прошлом году против нее завели дело за неуплату налогов, его закрыли в декабре после уплаты 500 млн руб. долгов перед налоговой

Блогер Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС»
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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) поддержала изменения в системе налогообложения и заявила, что согласна сделать курс для блогеров по налоговой системе. Новые поступления от налогов, по ее мнению, нужно направить на соцсподержку.

«Логично, как всегда — чем больше зарабатываешь, тем больше платишь, все, в принципе, честно» — сказала она, отвечая на вопрос РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также блогер рассказала, что ей уже поступало предложение от крупной компании стать лицом бренда и продвигать уплату налогов. «Я сказала, что я и так делаю это бесплатно. Я — амбассадор ФНС (Федеральной налоговой службы. — РБК) и этим горжусь», — поделилась Чекалина.

В минувшем декабре следователи закрыли дело против Лерчек о неуплате налогов, возбужденное в феврале 2023-го. Блогер и ее муж погасили около 500 млн руб. долгов перед налоговой, рассказал адвокат Константин Третьяков. Тогда же им разрешили пользоваться интернетом, звонить, свободно перемещаться и общаться с любыми людьми, а не только с близкими родственниками.

Следствие утверждало, что Лерчек оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Но за июль 2020 года — июль 2022 года она получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. В СК тогда подчеркивали, что Чекалина произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.

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Блогеры Артем Чекалин (слева)&nbsp;и его супруга Валерия Чекалина (Лерчек)

В марте текущего года СК закрыл второе дело против Лерчек об отмывании денег «за отсутствием состава преступления» и признал за ней право на реабилитацию.

Как сказала сама блогер на ПМЭФ, «плохую шутку» с ней сыграло «излишнее доверие», поскольку она решила, что «там есть люди, они разберутся». «Все нужно проверять самой», — заключила Лерчек.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Лерчек блогеры ФНС ПМЭФ
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