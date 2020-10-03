Ким Чен Ын направил послание заразившемуся COVID-19 Трампу

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил сочувствие президенту США Дональду Трампу, который вместе с супругой Меланией заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын надеется, что Трамп и первая леди быстро поправятся. Руководитель Северной Кореи передал им теплый привет.

2 октября президент США и его жена написали в Twitter, что у них обнаружили коронавирус. Супруги изолировались.

Позднее стало известно, что Трамп проведет несколько дней в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в городе Бетесда в штате Мэриленд. Позднее CNN показал кадры, на которых глава государства покидает Белый дом в маске, садится в вертолет и улетает.