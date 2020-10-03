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Порошенко госпитализировали с коронавирусом

У Порошенко двусторонняя пневмония, сообщила жена бывшего президента Украины. Лечить его будут в одной из больниц Киева
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, заразившегося COVID-19, госпитализировали, сообщила его жена Марина Порошенко.

«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич доставлен в одну из киевских больниц, лечащую больных коронавирусом. Несмотря на то что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует это в борьбе с болезнью. Он четко соблюдает установленный протокол лечения», — заявила она в видеообращении, опубликованном на странице партии Порошенко «Европейская солидарность» в Facebook.

Порошенко заразился COVID-19
Политика
Петр Порошенко

О заражении коронавирусом, Порошенко сообщил 29 сентября. Сначала он решил лечиться дома, назвав COVID-19 «очень коварной болезнью», и посоветовал всем жителям Украины беречь себя. До этого коронавирусом в стране уже переболели лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, а также супруга действующего президента Украины Елена Зеленская.

В октябре коронавирусом также заразились президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания. До этого COVID-19 обнаружили у помощницы американского лидера Хоуп Хикс, которая сопровождала его во время поездки на дебаты в Кливленд и на митинг в штате Миннесота.

Трамп лечится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. Ему вкололи коктейль из антител и выписали препарат ремдесивир. После прибытия в госпиталь Трамп сообщил, что дела идут хорошо, об этом заявил и врач президента.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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