Тимошенко вылечилась от COVID-19

Бывший премьер Украины тяжело перенесла заражение коронавирусом, однако последний тест показал, что она выздоровела, хотя некоторые симптомы сохраняются

Юлия Тимошенко (Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сдала отрицательный тест на коронавирус. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

«Коронавирус преодолен. Ей стало намного лучше. Пока воспаление легких остается, но лечение удачно, и скоро она вернется к нормальной жизни и к работе», — написала она.

О том, что Тимошенко заразилась коронавирусом, стало известно ранее 23 августа. «РБК Украина» со ссылкой на источники сообщало, что заразились также дочь лидера «Батькивщины» Евгения и ее муж Артур Чечеткин. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое, температура поднималась до 39 градусов.

2 сентября Тимошенко впервые после перерыва опубликовала запись в своем Facebook, написав, что «почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности». Она поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку во время болезни.

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По данным университета Джонса Хопкинса, на Украине зафиксировано 152,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 16 тыс. — в Киеве. Умерли 3132 человека. Количество новых выявляемых случаев в стране вновь начало расти после спада в июле. Если 10 августа в стране было выявлено немногим более 1 тыс. новых случаев за сутки, то 10 сентября их было уже 2,6 тыс. Статистику по самопровозглашенным ДНР и ЛНР университет Хопкинса также включает в статистику по Украине.