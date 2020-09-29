Порошенко заразился COVID-19
Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил сам Порошенко, пояснив, что заражение подтвердил проведенный тест.
«За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта [болезнь] коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», — написал Порошенко на своей странице в сети Twitter.
Экс-президент Украины посоветовал всем жителям страны беречь себя.
Ранее COVID-19 переболела лидер украинский партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Среди тех, кто переболел коронавирусом, есть и жена нынешнего президента Украины Елена Зеленская.