Порошенко заразился COVID-19

Заражение подтвердил проведенный тест. Порошенко пока не госпитализирован, он намерен лечиться дома

Петр Порошенко (Фото: Сергей Плачков / ТАСС)

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил сам Порошенко, пояснив, что заражение подтвердил проведенный тест.

«За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта [болезнь] коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», — написал Порошенко на своей странице в сети Twitter.

Экс-президент Украины посоветовал всем жителям страны беречь себя.

Ранее COVID-19 переболела лидер украинский партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Среди тех, кто переболел коронавирусом, есть и жена нынешнего президента Украины Елена Зеленская.