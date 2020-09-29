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Пандемия коронавируса ,  
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Порошенко заразился COVID-19

Заражение подтвердил проведенный тест. Порошенко пока не госпитализирован, он намерен лечиться дома
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Сергей Плачков / ТАСС)

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил сам Порошенко, пояснив, что заражение подтвердил проведенный тест.

«За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта [болезнь] коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», — написал Порошенко на своей странице в сети Twitter.

Экс-президент Украины посоветовал всем жителям страны беречь себя.

Ранее COVID-19 переболела лидер украинский партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Среди тех, кто переболел коронавирусом, есть и жена нынешнего президента Украины Елена Зеленская.

По данным Минздрава Украины, за последние сутки в стране выявлено 3627 новых случаев заражения COVID-19, с начала пандемии заразились почти 205 тыс. человек, умерли 4065 (за последние сутки — 69).

В России за последние сутки от COVID-19 умерли 160 человек, выявлено 8232 новых случая заражения COVID-19, в том числе 2,3 тыс. в Москве.

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Источник: JHU
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Автор
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