FT узнала о переносе программы по всеобщему доступу к вакцине от COVID

ВОЗ отложила сроки по программе равноправного доступа к вакцине от коронавируса, сообщила FT. Причиной стала позиция «богатых стран»: они не торопились присоединиться к инициативе и предпочли сделки напрямую с производителями

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за позиции богатых стран пришлось перенести сроки реализации международного механизма COVAX, целью которого является равноправное обеспечение всех стран вакциной от коронавируса. Об этом со ссылкой на документы ВОЗ сообщила газета The Financial Times.

«Богатые страны», в частности США, Великобритания и Япония, не спешили присоединяться к программе, предпочитая заключать двусторонние сделки на поставки вакцин с международными корпорациями. Из-за этого крайний срок их вступления в механизм COVAX перенесли с 31 августа на 18 сентября, а дату первоначальных платежей от стран-участниц — на 9 октября.

Планировалось, что благодаря COVAX к концу 2021 года в мире будет распределено 2 млрд доз вакцины. Лекарства оплачивают 92 так называемые «финансируемые» страны. В итоге это дает производителям вакцины гарантии закупок еще до лицензирования их препаратов, а также обеспечивает доступ бедных стран к лекарству.

По словам помощника главы ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам Мариангеле Симао, в сложившейся ситуации есть два варианта. Первый — это «вакцинационный национализм», когда вакцинация доступна лишь малому количеству стран, в то время как «большинство людей в мире остается незащищенными». Второй вариант — это многосторонний подход по работе с вакциной, при котором удастся защитить группы риска во всех странах. «Единственное разумное решение для стран — присоединиться к [инициативе]», — отметила Симао.