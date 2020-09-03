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FT узнала о переносе программы по всеобщему доступу к вакцине от COVID

ВОЗ отложила сроки по программе равноправного доступа к вакцине от коронавируса, сообщила FT. Причиной стала позиция «богатых стран»: они не торопились присоединиться к инициативе и предпочли сделки напрямую с производителями
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за позиции богатых стран пришлось перенести сроки реализации международного механизма COVAX, целью которого является равноправное обеспечение всех стран вакциной от коронавируса. Об этом со ссылкой на документы ВОЗ сообщила газета The Financial Times.

«Богатые страны», в частности США, Великобритания и Япония, не спешили присоединяться к программе, предпочитая заключать двусторонние сделки на поставки вакцин с международными корпорациями. Из-за этого крайний срок их вступления в механизм COVAX перенесли с 31 августа на 18 сентября, а дату первоначальных платежей от стран-участниц — на 9 октября.

Планировалось, что благодаря COVAX к концу 2021 года в мире будет распределено 2 млрд доз вакцины. Лекарства оплачивают 92 так называемые «финансируемые» страны. В итоге это дает производителям вакцины гарантии закупок еще до лицензирования их препаратов, а также обеспечивает доступ бедных стран к лекарству.

По словам помощника главы ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам Мариангеле Симао, в сложившейся ситуации есть два варианта. Первый — это «вакцинационный национализм», когда вакцинация доступна лишь малому количеству стран, в то время как «большинство людей в мире остается незащищенными». Второй вариант — это многосторонний подход по работе с вакциной, при котором удастся защитить группы риска во всех странах. «Единственное разумное решение для стран — присоединиться к [инициативе]», — отметила Симао.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Разработка вакцины от коронавируса ведется в целом ряде стран, в том числе в Китае, США и Великобритании. Первой в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировала Россия, однако реакция на препарат в мире и стране оказалась неоднозначной. В США усомнились в его безопасности и отказались использовать российскую вакцину, в то время как ряд стран, например Сербия, Мексика, напротив, заинтересовались лекарством.

Скептически к препарату, получившему название «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») отнеслись в России и сами медики. Половина из 3 тыс. опрошенных заявили, что не будут делать себе эту прививку. 66% респондентов указали на недостаточное количество данных об эффективности вакцины, а 48% смутило то, что препарат создали за слишком короткий срок. В Минздраве в ответ на данные этого опроса отметили, что доверие к лекарствам завоевывается годами, а споры вокруг некоторых препаратов в профессиональной среде не утихают десятилетиями.

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Автор: Виктория Полякова
Теги: вакцина, ВОЗ, коронавирус
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