Эксперты заметили потерю интереса россиян к спортзалам на фоне пандемии

Из-за пандемии спрос на услуги спортзалов упал, фитнес-центры в августе заработали на 30% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом выручка магазинов спорттоваров выросла, так как многие предпочитают заниматься дома

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

После снятия ограничений из-за пандемии COVID-19 в России не открылось 37% несетевых спортивных клубов. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор», поступившем в РБК.

«Многие владельцы спортивных центров не сумели справиться с финансовыми трудностями, которые возникли из-за простоя», — сообщили эксперты. Предпринимателям, которые не смогли договориться о сокращении арендных ставок, пришлось искать новые площади или закрыть бизнес.

Из-за пандемии упал спрос и на услуги спортзалов. По данным аналитиков, основными причинами стали удаленная работа, перемещение за город, снижение платежеспособности населения и опасение заразиться. По итогам августа 2020 года спортивные центры заработали на 30% меньше, чем в 2019-м, подсчитали эксперты.

В Москве остаются закрытыми 31% несетевых фитнес-центров, в Санкт-Петербурге по состоянию на конец августа — 45%. Выручка заведений в этих городах сократилась на 39 и 33% соответственно. При этом в Краснодарском крае выручка спортцентров в августе восстановилась до показателей прошлого года, а в Омской области и Татарстане превысила их.