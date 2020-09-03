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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты заметили потерю интереса россиян к спортзалам на фоне пандемии

Из-за пандемии спрос на услуги спортзалов упал, фитнес-центры в августе заработали на 30% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом выручка магазинов спорттоваров выросла, так как многие предпочитают заниматься дома
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

После снятия ограничений из-за пандемии COVID-19 в России не открылось 37% несетевых спортивных клубов. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор», поступившем в РБК.

«Многие владельцы спортивных центров не сумели справиться с финансовыми трудностями, которые возникли из-за простоя», — сообщили эксперты. Предпринимателям, которые не смогли договориться о сокращении арендных ставок, пришлось искать новые площади или закрыть бизнес.

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Из-за пандемии упал спрос и на услуги спортзалов. По данным аналитиков, основными причинами стали удаленная работа, перемещение за город, снижение платежеспособности населения и опасение заразиться. По итогам августа 2020 года спортивные центры заработали на 30% меньше, чем в 2019-м, подсчитали эксперты.

В Москве остаются закрытыми 31% несетевых фитнес-центров, в Санкт-Петербурге по состоянию на конец августа — 45%. Выручка заведений в этих городах сократилась на 39 и 33% соответственно. При этом в Краснодарском крае выручка спортцентров в августе восстановилась до показателей прошлого года, а в Омской области и Татарстане превысила их.

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Финансы
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

По словам гендиректора «Эвотора», требования Роспотребнадзора не позволяют спортивным центрам работать со стопроцентной загрузкой, а продажи абонементов тормозят опасения второй волны коронавируса.

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Вместе с тем «Эвотор» зафиксировал интерес россиян к покупке спортивных товаров. Поскольку многие предпочитают заниматься спортом дома, выручка магазинов спорттоваров в августе выросла на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а магазинов спортивного питания — на 14%.

РБК направил запрос в X-Fit, World Class, Alex Fitness, Fitness House, МетроFitness и С.С.С.Р.

Из-за распространения коронавируса в Москве фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением были закрыты 21 марта. Позже такое решение приняли и другие регионы. Столичным спортзалам разрешили вернуться к работе 23 июня, когда город перешел к третьему этапу снятия ограничений.

По данным эквайрингового бизнеса банка ВТБ, за первые три дня работы фитнес-центров объем покупок их клиентов вырос в восемь раз по сравнению с концом апреля. Только по Москве с 23 по 26 июня по сравнению с теми же датами в апреле оборот вырос на 1374%. Несмотря на это, общие траты посетителей в конце июня оставались на 70% ниже докарантинных показателей (по состоянию на 23–26 февраля).

Гендиректор World Class Николай Прянишников рассказывал РБК, что еще в марте сеть решила запустить онлайн-тренировки c широким набором занятий, в которых на платформах YouTube и Instagram могли удаленно участвовать клиенты. О планах развивать направление онлайн-тренировок сообщили также сети клубов «ОранжФитнес» и «СитиФитнес».

Авторы: Анна Левинская, Наталия Анисимова
Теги: фитнес-клубы, выручка, спорттовары
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