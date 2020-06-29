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Пандемия коронавируса ,  
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ВТБ сообщил о росте покупок в фитнес-клубах в 8 раз после открытия

Средний чек в фитнес-центрах, которые смогли открыться со снятием ограничений, вырос на 25% по сравнению с докарантинным периодом, однако общие траты клиентов пока на 70% ниже, чем те, что были до введения ограничений
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

За первые три дня работы фитнес-клубов в Москве и других регионах, где сняли большинство ограничений из-за пандемии коронавируса, объем покупок их клиентов вырос в восемь раз по сравнению с периодом с 23 по 26 апреля, свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса банка ВТБ.

Только по Москве, согласно данным ВТБ, с 23 по 26 июня по сравнению с этими же датами в апреле оборот вырос на 1374%. В регионах без учета столицы объем покупок клиентов фитнес-клубов увеличился почти в пять раз.

В Москве открылись кафе, спортзалы и детские площадки. Фоторепортаж
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При этом, по словам руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, «жители регионов пошли заниматься спортом активнее, чем москвичи». «Количество оплат по России превосходит столицу почти в два раза», — отмечает он.

ВТБ также указывает, что сейчас средний чек клиентов фитнес-клубов составляет около 3 тыс. руб., что на 25% больше средних показателей в феврале.

Несмотря на это, общие траты посетителей фитнес-клубов пока на 70% ниже докарантинных показателей (по состоянию на 23–26 февраля).

На фоне распространения коронавируса 21 марта власти решили закрыть фитнес-клубы в Москве. Позже такое решение приняли и в других регионах. В столице фитнес-центрам позволили открыться с 23 июня, с того же дня они заработали, например, в Тверской области, тогда как в Подмосковье, по словам губернатора региона Андрея Воробьева, их деятельность возобновится лишь с 1 июля.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Евгения Чернышова
Теги: коронавирус, фитнес-клубы
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