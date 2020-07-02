Фитнес-клубы решили сделать онлайн-тренировки новым источником дохода

Клиенты фитнес-клубов сохраняют интерес к онлайн-тренировкам и после отмены режима самоизоляции, рассказал глава World Class. Другие сети тоже решили попробовать развивать это направление

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пандемия коронавируса дала фитнес-индустрии новый канал продвижения и продаж услуг, которым стали онлайн-занятия, рассказал в интервью телеканалу РБК гендиректор сети World Class Николай Прянишников.

В марте 2020 года буквально за пару дней до того, как фитнес-индустрия была вынуждена закрыть все клубы из-за введения режима самоизоляции, World Class принял решение запустить онлайн-тренировки c широким набором занятий, в которых на платформах Youtube и Instagram могли удаленно участвовать клиенты. По словам Прянишникова, до сих пор ежедневно с этими занятиями тренируется миллион человек как в России, так и в других странах.

«Мы сами были очень удивлены насколько занятия стали популярны. Мы начали их как социальный проект, нужно было поддержать клиентов. Пандемия дала нам этот шанс, без нее мы бы не поняли такого интереса к продукту», — делится глава сети.

Компания решила выделить онлайн-тренировки в новое направление World Class digital и сейчас, по данным Николая Прянишникова, продукт удается монетизировать за счет рекламных интеграций. Часть тренировок и в будущем останется бесплатной, однако клиенты смогут заниматься удаленно и персонально. В будущем, когда направление будет полностью сформировано, появятся также тренировки по подписке. В текущий момент персональные удаленные тренировки оплачивают несколько тысяч клиентов, рассказал глава компании. Всего у сети 110 тыс. клиентов.