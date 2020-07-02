Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 12:50
При поддержке МСП Банка в Тюмени открылся сервисный центр «АТМ Альянс» Пресс-релиз, 13:25 Основатель «Кинотавра» допустил отмену фестиваля в 2020 году Общество, 13:25 Два самолета едва не столкнулись в небе над Ростовом Общество, 13:21 Кремль заявил о необходимости расследовать травмирование журналиста Общество, 13:20 Фитнес-клубы решили сделать онлайн-тренировки новым источником дохода Бизнес, 13:20 Отрыв ЦСКА, рекорд в Ростове и помехи «других людей». Итоги тура РПЛ Спорт, 13:04 Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть Общество, 13:02 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 13:00 Ясикявичюса назначили главным тренером баскетбольной «Барселоны» Спорт, 12:52 Кремль объяснил итоги голосования по Конституции в НАО Общество, 12:52 Кремль пообещал не устраивать «разбор полетов» в регионах с низкой явкой Политика, 12:46 Песков назвал итоги голосования «триумфальным референдумом Путину» Политика, 12:45 Инвестиции в коммерческую недвижимость России выросли на 74% Недвижимость, 12:44 Избирком сообщил результаты голосования на участке Путина Общество, 12:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

Фитнес-клубы решили сделать онлайн-тренировки новым источником дохода

Клиенты фитнес-клубов сохраняют интерес к онлайн-тренировкам и после отмены режима самоизоляции, рассказал глава World Class. Другие сети тоже решили попробовать развивать это направление
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пандемия коронавируса дала фитнес-индустрии новый канал продвижения и продаж услуг, которым стали онлайн-занятия, рассказал в интервью телеканалу РБК гендиректор сети World Class Николай Прянишников.

В марте 2020 года буквально за пару дней до того, как фитнес-индустрия была вынуждена закрыть все клубы из-за введения режима самоизоляции, World Class принял решение запустить онлайн-тренировки c широким набором занятий, в которых на платформах Youtube и Instagram могли удаленно участвовать клиенты. По словам Прянишникова, до сих пор ежедневно с этими занятиями тренируется миллион человек как в России, так и в других странах.

«Мы сами были очень удивлены насколько занятия стали популярны. Мы начали их как социальный проект, нужно было поддержать клиентов. Пандемия дала нам этот шанс, без нее мы бы не поняли такого интереса к продукту», — делится глава сети.

В Москве из-за коронавируса закрыли фитнес-клубы и бассейны
Общество
Дворец водных видов спорта в &laquo;Лужниках&raquo;

Компания решила выделить онлайн-тренировки в новое направление World Class digital и сейчас, по данным Николая Прянишникова, продукт удается монетизировать за счет рекламных интеграций. Часть тренировок и в будущем останется бесплатной, однако клиенты смогут заниматься удаленно и персонально. В будущем, когда направление будет полностью сформировано, появятся также тренировки по подписке. В текущий момент персональные удаленные тренировки оплачивают несколько тысяч клиентов, рассказал глава компании. Всего у сети 110 тыс. клиентов.

Развивать направление онлайн-тренировок планируют также в сети клубов «ОранжФитнес» и «СитиФитнес». Компания прорабатывает вопросы монетизации (ранее занятия были только бесплатными), качества контента, обеспечения авторских прав клуба, потому что уверена, что направление станет трендом ближайшего года. «Монетизация онлайна — вопрос крайне непонятный в данный момент. Реклама или спонсорство производителей одежды, обуви, пищевых добавок — это один путь. Подписки и оплата за просмотры — другой», — поделилась глава и основатель сети клубов Анастасия Юсина.

Другие участники рынка считают, что монетизировать онлайн-тренировки будет крайне сложно. Президент сети фитнес-клубов Alex Fitness Алексей Ковалев убежден, что онлайн будет прибыльным, но сейчас сравнить выручку всего направления с оборотом даже одного офлайн-клуба нельзя: «В основном онлайн — это удержание действующих клиентов и вовлечение новой аудитории. О заработке в ближайшие год-два говорить рано». Клубы, по словам Ковалева, смогут стать стать интересными для рекламодателей, если их ролики будут собирать более полумиллиона просмотров в месяц. Тем не менее, компания продолжит развитие онлайн-тренировок.

ВТБ сообщил о росте покупок в фитнес-клубах в 8 раз после открытия
Финансы
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Гендиректор сети клубов «Территория фитнеса» Александр Колмыков, сообщил, что онлайн-тренировки сеть рассматривала как временный бесплатный сервис на момент остановки работы клубов и развивать это направление компания не планирует. Такого же мнения придерживаются и в World Gym.

В сочинском «Форвард-Фитнесе» отмечают, что за три месяца карантина, интерес к онлайн-тренировкам заметно снизился, что отразилось на количестве просмотров роликов с тренировками. Хотя сейчас осталась часть клиентов, которые предпочитают заниматься онлайн персонально, значительное развитие направления клуб не планирует, говорит его управляющая Марина Мандзюк. «Бесплатные онлайн-тренировки появятся в нашей линейке в случае второй волны, пока развивать это направление не планируем — это не про монетизацию, только про сохранение лояльности», — объяснила она.

По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, многие клубы попытались монетизировать онлайн-тренировки, когда поняли, что пандемия продлится дольше трех недель. Однако, по словам президента ассоциации Ольги Киселевой, получилось это у очень малого количества игроков — даже в случае успеха это принесло всего 1-2% выручки.

Маски, вода в бутылке и разметка: как теперь будут работать фитнес-клубы
Спорт
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В целом же выход из самоизоляции для фитнес-клубов не будет простым: по итогам первой рабочей недели, по данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, продажи крупнейших игроков фитнес-рынка Москвы упали на 50%. При этом в объеме продаж 70% сейчас занимает продление старых членств и только 30% — покупки членства от новых клиентов. До пандемии соотношение новых и старых клиентов в динамике продаж выглядело иначе: в бизнесе-премиуме 40% составляли новые покупатели, а в экономе — до 60%.

Падение продаж связано с кризисом, снижением покупательской способности, низким сезоном, которым традиционно является летний период для фитнес-индустрии, объясняет Киселева.

«За 27 лет существования компании таких кризисов не было. Закрывались отдельные клубы, были ремонты и реконструкции, но никогда не закрывалась вся сеть из 100 клубов, включая франчайзинговые», — констатировал в интервью РБК Прянишников.

Прежняя стратегия World Class предусматривала план по открытию 10 новых клубов в 2020 году, однако запуск части из них будет отложен. Компания открыла только четыре точки, которые до коронавируса были в высокой степени готовности. В среднем клуб сети размером в 3,5 тыс кв. м требует инвестиций в 200 млн руб.

Авторы: Анна Левинская, Павел Демидович
Теги: фитнес, World Class
Материалы по теме
Операторы фитнес-индустрии назвали меры безопасности для открытия клубов
Бизнес
Москвичи начали скупать спортинвентарь после закрытия фитнес-клубов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter