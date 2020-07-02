Фитнес-клубы решили сделать онлайн-тренировки новым источником дохода

Развивать направление онлайн-тренировок планируют также в сети клубов «ОранжФитнес» и «СитиФитнес». Компания прорабатывает вопросы монетизации (ранее занятия были только бесплатными), качества контента, обеспечения авторских прав клуба, потому что уверена, что направление станет трендом ближайшего года. «Монетизация онлайна — вопрос крайне непонятный в данный момент. Реклама или спонсорство производителей одежды, обуви, пищевых добавок — это один путь. Подписки и оплата за просмотры — другой», — поделилась глава и основатель сети клубов Анастасия Юсина.
Другие участники рынка считают, что монетизировать онлайн-тренировки будет крайне сложно. Президент сети фитнес-клубов Alex Fitness Алексей Ковалев убежден, что онлайн будет прибыльным, но сейчас сравнить выручку всего направления с оборотом даже одного офлайн-клуба нельзя: «В основном онлайн — это удержание действующих клиентов и вовлечение новой аудитории. О заработке в ближайшие год-два говорить рано». Клубы, по словам Ковалева, смогут стать стать интересными для рекламодателей, если их ролики будут собирать более полумиллиона просмотров в месяц. Тем не менее, компания продолжит развитие онлайн-тренировок.
Гендиректор сети клубов «Территория фитнеса» Александр Колмыков, сообщил, что онлайн-тренировки сеть рассматривала как временный бесплатный сервис на момент остановки работы клубов и развивать это направление компания не планирует. Такого же мнения придерживаются и в World Gym.
В сочинском «Форвард-Фитнесе» отмечают, что за три месяца карантина, интерес к онлайн-тренировкам заметно снизился, что отразилось на количестве просмотров роликов с тренировками. Хотя сейчас осталась часть клиентов, которые предпочитают заниматься онлайн персонально, значительное развитие направления клуб не планирует, говорит его управляющая Марина Мандзюк. «Бесплатные онлайн-тренировки появятся в нашей линейке в случае второй волны, пока развивать это направление не планируем — это не про монетизацию, только про сохранение лояльности», — объяснила она.
По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, многие клубы попытались монетизировать онлайн-тренировки, когда поняли, что пандемия продлится дольше трех недель. Однако, по словам президента ассоциации Ольги Киселевой, получилось это у очень малого количества игроков — даже в случае успеха это принесло всего 1-2% выручки.
В целом же выход из самоизоляции для фитнес-клубов не будет простым: по итогам первой рабочей недели, по данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, продажи крупнейших игроков фитнес-рынка Москвы упали на 50%. При этом в объеме продаж 70% сейчас занимает продление старых членств и только 30% — покупки членства от новых клиентов. До пандемии соотношение новых и старых клиентов в динамике продаж выглядело иначе: в бизнесе-премиуме 40% составляли новые покупатели, а в экономе — до 60%.
Падение продаж связано с кризисом, снижением покупательской способности, низким сезоном, которым традиционно является летний период для фитнес-индустрии, объясняет Киселева.
«За 27 лет существования компании таких кризисов не было. Закрывались отдельные клубы, были ремонты и реконструкции, но никогда не закрывалась вся сеть из 100 клубов, включая франчайзинговые», — констатировал в интервью РБК Прянишников.
Прежняя стратегия World Class предусматривала план по открытию 10 новых клубов в 2020 году, однако запуск части из них будет отложен. Компания открыла только четыре точки, которые до коронавируса были в высокой степени готовности. В среднем клуб сети размером в 3,5 тыс кв. м требует инвестиций в 200 млн руб.