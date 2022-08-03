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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
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Ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде

Ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку о невыезде, рассказал источник РБК. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мау называет обвинения абсурдными, настаивая, что планов скрыться не было
Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Следователь смягчил меру пресечения для ректора РАНХиГС Владимира Мау и заменил ее на подписку о невыезде, сообщил РБК знакомый с ходом расследования источник. Также об этом сообщили The New Times и Би-би-си.

При этом в пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили РБК, что следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для Мау, проректора РАНХиГС Ивана Федотова, экс-замглавы Минпросвещения, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой и ее гражданского супруга Артура Стеценко.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, Мау причастен к мошенничеству в особо крупном размере по делу Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева, ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК. Предельное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Мау участвовал в хищении средств университета в составе организованной группы и намеревался скрыться, полагает следствие. Дело основывается на показаниях Раковой и материалах оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписке. Из материалов дела следует, что между Раковой и Мау проводилась очная ставка.

Ректора задержали в конце июня, после чего отправили под домашний арест до 7 августа из-за опасений прокуратуры, что тот может скрыться.

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Мау считает обвинения против себя абсурдными, не соответствующими действительности он называл и подозрения в намерении скрыться от следствия. На заседании суда он сообщил, что недавно вернулся из Турции, где обсуждалась «смена вектора деятельности нашего университета на Восток». «Я собирался на лечение и подал в правительство заявление, где говорилось о моей поездке за рубеж. Фактически нет оснований для моего ареста, прошу избрать залог в размере суммы ущерба», — сообщил ректор РАНХиГС. Адвокат Алексей Дудник поддержал ходатайство своего подзащитного и попросил отпустить его под залог в размере 21 млн руб.

В начале июля Мау был отстранен от должности заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) с формулировкой «в связи с невозможностью исполнения обязанностей». Тогда же в РАНХиГС назначили временного исполняющего обязанности ректора, им стал проректор академии Максим Назаров.

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Против Раковой заведено несколько уголовных дел. Первое касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». Следствие полагает, что деньги были похищены, а документация о выполнении госконтракта была сфальсифицирована. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук, ее ректор Сергей Зуев находится под арестом.

Второе дело заведено в отношении хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в университет. По данным следствия, Ракова и бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Евгений Зак для этого вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым.

Третье дело ведется по хищению средств у того же Фонда новых форм развития образования. Следователи уверены, что Ракова в 2017 году вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, чтобы похитить средства организации. В этом деле также упоминался гражданский муж Раковой, который получил 9 млн руб. в качестве зарплаты в фонде, однако фактически не выполнял услуг, указанных в договоре, считает следствие.

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Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Мау РАНХиГС Марина Ракова домашний арест подписка о невыезде
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