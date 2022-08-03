Ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде

Ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку о невыезде, рассказал источник РБК. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мау называет обвинения абсурдными, настаивая, что планов скрыться не было

Владимир Мау (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Следователь смягчил меру пресечения для ректора РАНХиГС Владимира Мау и заменил ее на подписку о невыезде, сообщил РБК знакомый с ходом расследования источник. Также об этом сообщили The New Times и Би-би-си.

При этом в пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили РБК, что следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для Мау, проректора РАНХиГС Ивана Федотова, экс-замглавы Минпросвещения, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой и ее гражданского супруга Артура Стеценко.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, Мау причастен к мошенничеству в особо крупном размере по делу Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева, ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК. Предельное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Мау участвовал в хищении средств университета в составе организованной группы и намеревался скрыться, полагает следствие. Дело основывается на показаниях Раковой и материалах оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписке. Из материалов дела следует, что между Раковой и Мау проводилась очная ставка.

Ректора задержали в конце июня, после чего отправили под домашний арест до 7 августа из-за опасений прокуратуры, что тот может скрыться.

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Мау считает обвинения против себя абсурдными, не соответствующими действительности он называл и подозрения в намерении скрыться от следствия. На заседании суда он сообщил, что недавно вернулся из Турции, где обсуждалась «смена вектора деятельности нашего университета на Восток». «Я собирался на лечение и подал в правительство заявление, где говорилось о моей поездке за рубеж. Фактически нет оснований для моего ареста, прошу избрать залог в размере суммы ущерба», — сообщил ректор РАНХиГС. Адвокат Алексей Дудник поддержал ходатайство своего подзащитного и попросил отпустить его под залог в размере 21 млн руб.

В начале июля Мау был отстранен от должности заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) с формулировкой «в связи с невозможностью исполнения обязанностей». Тогда же в РАНХиГС назначили временного исполняющего обязанности ректора, им стал проректор академии Максим Назаров.

Против Раковой заведено несколько уголовных дел. Первое касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». Следствие полагает, что деньги были похищены, а документация о выполнении госконтракта была сфальсифицирована. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук, ее ректор Сергей Зуев находится под арестом.

Второе дело заведено в отношении хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в университет. По данным следствия, Ракова и бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Евгений Зак для этого вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым.

Третье дело ведется по хищению средств у того же Фонда новых форм развития образования. Следователи уверены, что Ракова в 2017 году вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, чтобы похитить средства организации. В этом деле также упоминался гражданский муж Раковой, который получил 9 млн руб. в качестве зарплаты в фонде, однако фактически не выполнял услуг, указанных в договоре, считает следствие.



