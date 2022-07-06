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Минобрнауки отстранило Мау от обязанностей замглавы ВАК

Владимир Мау (в центре)
Владимир Мау (в центре) (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Ректор РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Мау временно отстранен от обязанностей заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК), сообщила пресс-служба Минобрнауки, передает ТАСС.

«В связи с невозможностью исполнения обязанностей заместителя председателя ВАК ректором РАНХиГС Владимиром Мау временно исполняющим эти функции будет назначен один из членов комиссии», — объяснили в ведомстве и добавили, что состав ВАК утверждает правительство.

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Владимир Мау (в центре)

ВАК проводит государственную научную аттестацию и присуждает ученые степени и ученые звания, занимается вопросами лишения степеней и званий. Комиссия формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. Они заседают в комиссии четыре года.

Упоминание Мау в составе комиссии встречается как минимум с 2014 года. Он стал зампредом ВАК в 2019 году, следует из распоряжения правительства (*pdf). Полномочия прошлого созыва истекали в мае этого года. В апреле правительство обновило состав ВАК почти на 60%, однако продлило полномочия Мау на этой должности.

Полиция задержала ректора президентской академии 30 июня и предъявила ему обвинения по делу о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.

Вечером того же дня над Мау прошел суд. Сторона обвинения посчитала, что Мау участвовал в хищении денег в составе организованной преступной группы и планировал скрыться.

Сам ректор счел обвинения в хищениях, в которых участвовали «другие люди», абсурдными. Он попросил приобщить к материалам дела характеристику, выданную в РАНХиГС, благодарность правительства и президента Владимира Путина. Мау и защита ходатайствовали о том, чтобы его отпустили под залог в размере 21 млн руб. Суд отправил ректора под домашний арест до 7 августа.

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Владимир Мау ВАК отстранение Минобрнауки
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