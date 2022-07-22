Суд арестовал проректора РАНХиГС Федотова по подозрению в мошенничестве
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова, которого подозревают в хищении денежных средств путем мошенничества (ч. 4, ст. 159 УК). Об этом РБК сообщили в суде.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 12 июля в отношении обвиняемого Федотова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа 2022 года», — говорится в сообщении суда.
Решение об аресте было вынесено судьей Ксенией Пановой, которая 30 июня этого года отправила под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау.
Источник РБК, знакомый с ходом следственных действий сообщил, что обыски у Федотова проводились в тот же день, что и у Мау. «Он является фигурантом того же дела», — сообщил источник.
РБК отправил запросы в пресс-службу РАНХиГС и пресс-центр МВД с просьбой подтвердить эту информацию. На момент выхода материала телефон адвоката, представляющего интересы Ивана Федотова, был отключен.
В судебном заседании во время ареста ректора РАНХиГС говорилось, что его дело было основано на показаниях бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписки.
МВД сообщало, что Мау проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, возбужденному в отношении Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения денежных средств РАНХиГС. На счета так называемых мертвых душ начисляли заработную плату, но работу при этом они не выполняли.
Следственные действия в отношении сотрудников вуза проводили оперативники столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.