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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
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Ректора РАНХиГС задержали после показаний экс-замминистра просвещения

На допросе в декабре 2021-го Ракова рассказала о лицах, с которыми взаимодействовала, упомянув Мау. Судья сообщила, что между Раковой и Мау проводилась очная ставка
Марина Ракова
Марина Ракова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау завели после показаний бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, ранее арестованной по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом говорится в материалах следствия, которые огласила судья на заседании по избранию меры пресечения ректору, передает корреспондент РБК.

По ее словам, дело было основано на показаниях Раковой и на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписки.

Судья упомянула, что в материалах дела есть допрос Раковой, который прошел в декабре 2021 года. Она указала на лиц, с кем и где познакомилась, с кем взаимодействовала. В частности, она указала на взаимодействие в рамках своего дела с Мау.

Судья сообщила, что между Раковой и Мау проводилась очная ставка.

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау
Общество
Владимир Мау

Мау задержали 30 июня. Знакомые ректора рассказали РБК, что накануне ночью его допрашивали после обысков, с ним также проводились следственные действия.

ГУ МВД по Москве сообщило, что ректору предъявили обвинение в хищении денег РАНХиГС, он проходит по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении Раковой и экс-директора Института общественных наук академии, ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

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Их и других фигурантов обвиняют в хищении денег у Фонда новых форм развития образования при выполнении федерального проекта «Учитель будущего». Ракова была директором фонда, а «Шанинка» — подрядчиком проекта. Бывшую замминистра и Зуева также обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения научными сотрудниками по совмещению в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018–2020 годах. Ракова и Зуев находятся под арестом с прошлой осени.

Мау работает в должности ректора с 2002 года — сначала он возглавлял Академию народного хозяйства при правительстве, к которой указом президента в 2010 году была присоединена Академия госслужбы при президенте и еще 12 других федеральных образовательных учреждений. При нем в РАНХиГС открылась «школа губернаторов» — программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Юлия Выродова Юлия Выродова
Владимир Мау Марина Ракова РАНХиГС

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