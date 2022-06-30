Ректора РАНХиГС задержали после показаний экс-замминистра просвещения

На допросе в декабре 2021-го Ракова рассказала о лицах, с которыми взаимодействовала, упомянув Мау. Судья сообщила, что между Раковой и Мау проводилась очная ставка

Марина Ракова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау завели после показаний бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, ранее арестованной по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом говорится в материалах следствия, которые огласила судья на заседании по избранию меры пресечения ректору, передает корреспондент РБК.

По ее словам, дело было основано на показаниях Раковой и на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписки.

Судья упомянула, что в материалах дела есть допрос Раковой, который прошел в декабре 2021 года. Она указала на лиц, с кем и где познакомилась, с кем взаимодействовала. В частности, она указала на взаимодействие в рамках своего дела с Мау.

Судья сообщила, что между Раковой и Мау проводилась очная ставка.

Мау задержали 30 июня. Знакомые ректора рассказали РБК, что накануне ночью его допрашивали после обысков, с ним также проводились следственные действия.

ГУ МВД по Москве сообщило, что ректору предъявили обвинение в хищении денег РАНХиГС, он проходит по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении Раковой и экс-директора Института общественных наук академии, ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Читайте на РБК Pro Pro Метеозависимость: миф или реальность Метеозависимость: миф или реальность Инструкции Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве Инструкции Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro «Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России «Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России Прогнозы Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы

Их и других фигурантов обвиняют в хищении денег у Фонда новых форм развития образования при выполнении федерального проекта «Учитель будущего». Ракова была директором фонда, а «Шанинка» — подрядчиком проекта. Бывшую замминистра и Зуева также обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения научными сотрудниками по совмещению в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018–2020 годах. Ракова и Зуев находятся под арестом с прошлой осени.

Мау работает в должности ректора с 2002 года — сначала он возглавлял Академию народного хозяйства при правительстве, к которой указом президента в 2010 году была присоединена Академия госслужбы при президенте и еще 12 других федеральных образовательных учреждений. При нем в РАНХиГС открылась «школа губернаторов» — программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.