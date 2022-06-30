Ректора РАНХиГС задержали после показаний экс-замминистра просвещения
Дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау завели после показаний бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, ранее арестованной по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом говорится в материалах следствия, которые огласила судья на заседании по избранию меры пресечения ректору, передает корреспондент РБК.
По ее словам, дело было основано на показаниях Раковой и на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной переписки.
Судья упомянула, что в материалах дела есть допрос Раковой, который прошел в декабре 2021 года. Она указала на лиц, с кем и где познакомилась, с кем взаимодействовала. В частности, она указала на взаимодействие в рамках своего дела с Мау.
Судья сообщила, что между Раковой и Мау проводилась очная ставка.
Мау задержали 30 июня. Знакомые ректора рассказали РБК, что накануне ночью его допрашивали после обысков, с ним также проводились следственные действия.
ГУ МВД по Москве сообщило, что ректору предъявили обвинение в хищении денег РАНХиГС, он проходит по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении Раковой и экс-директора Института общественных наук академии, ректора «Шанинки» Сергея Зуева.
Их и других фигурантов обвиняют в хищении денег у Фонда новых форм развития образования при выполнении федерального проекта «Учитель будущего». Ракова была директором фонда, а «Шанинка» — подрядчиком проекта. Бывшую замминистра и Зуева также обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения научными сотрудниками по совмещению в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018–2020 годах. Ракова и Зуев находятся под арестом с прошлой осени.
Мау работает в должности ректора с 2002 года — сначала он возглавлял Академию народного хозяйства при правительстве, к которой указом президента в 2010 году была присоединена Академия госслужбы при президенте и еще 12 других федеральных образовательных учреждений. При нем в РАНХиГС открылась «школа губернаторов» — программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.