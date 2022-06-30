В РАНХиГС закрыли факультет Liberal Arts после претензий прокуратуры
В РАНХиГС расформируют факультет Liberal Arts, к которому весной у Генпрокуратуры возникли претензии, сообщили два источника РБК, близких к вузу. По их словам, «функции и возможности» Liberal Arts сохранятся в рамках «широкого бакалавриата», который академия анонсировала ранее.
«Действительно, есть приказ о том, что с 1 июля факультет Liberal Arts как структурная единица перестает существовать. Но сами программы и преподаватели остаются, для студентов ничего не поменяется, теперь это называется «широкий бакалавриат», — пояснил один из источников РБК. По его словам, в рамках этой программы, так же как и в рамках Liberal Arts, после первого курса студент может перевестись на любую дисциплину «широкого бакалавриата»: «К примеру, если он поступал на управление социальными коммуникациями, может перевестись на журналистику и т.д., перезачет дисциплин останется».
В пресс-службе РАНХиГС подтвердили, что с нового года набор на программы Liberal Arts больше не будет осуществляться.
Прием первокурсников будет вестись на 22 программы для бакалавров, из них восемь программ будут существовать в рамках «широкого бакалавриата», среди них: стратегическое управление компанией, публичная политика и государственные стратегии, медиажурналистика, психология и другие. В вузе поясняют, что программа «широкого бакалавриата» реализована по системе «1+1+2», что дает возможность выбрать конкретное направление обучения после первого курса.
«Новый формат будет действовать с 2022/23 учебного года. Все обязательства перед текущими студентами в рамках договоров об образовании будут выполнены», — заключили в пресс-службе.
Liberal Arts — программа Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС, которая предлагала различные направления, в том числе историю, политэкономию, журналистику, связи с общественностью и другие. Руководитель ИОН РАНХиГС — Сергей Зуев, ректор «Шанинки», который с ноября 2021 года находится в СИЗО по делу о мошенничестве. Также его обвиняют в «фиктивном» трудоустройстве 12 человек в ИОН; по делу проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и другие фигуранты. По версии следствия, они похитили деньги у Фонда новых форм развития образования при выполнении федерального проекта «Учитель года». Зуев и Ракова отрицают вину.
В апреле ИОН РАНХиГС объявил о переводе части программ бакалавриата для первокурсников на новый формат.
Месяцем ранее Генпрокуратура обвинила Liberal Arts в «разрушении традиционных ценностей». Руководитель программы «Журналистика» этого факультета Ксения Лученко сообщила РБК, что в вуз поступил документ от ведомства, которое посчитало, что Liberal Arts нарушил 38-ю и 43-ю статьи Конституции о заботе, воспитании и образовании детей. По мнению прокуратуры, на факультете не смогли обеспечить соблюдение закона «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Также в письме шла речь о «деструктивном иностранном влиянии на российскую молодежь через образовательные программы».
Как писала Би-би-си, прокуратура также пришла к выводу, что программа факультета направлена «на разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории». Кроме того, говорилось в документе ведомства, с компьютеров РАНХиГС был доступ к «запрещенной информации, а именно порнографическим, экстремистским материалам».
30 июня в Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Знакомые ректора рассказали РБК, что накануне ночью его допрашивали после обысков, с ним также проводились следственные действия. В МВД заявили, что ректору предъявили обвинение в хищении денег вуза, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он проходит по делу, возбужденному в отношении Раковой и Зуева. Согласно материалам следствия, Мау задержали после показаний Раковой. Тверской районный суд Москвы отправил Мау под домашний арест до 7 августа.