В Москве более 6 тыс. магазинов оштрафовали за нарушение масочного режима

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Московские магазины получили дисциплинарные взыскания на общую сумму более 300 млн руб. за нарушение работниками и покупателями масочного режима, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя аппарата мэра Москвы и руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Всего оштрафовано более 6 тыс. торговых предприятий.

«Окончательное решение по сумме штрафов будет определять суд. Также после многочисленных жалоб покупателей и проведенной проверки два магазина были закрыты — там зафиксированы неоднократные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора», — сказал он.

В Москве обязательный масочный режим начал действовать 12 мая. Тогда москвичи должны были надевать маски или респираторы перед каждым выходом на улицу.

13 июля мэр столицы Сергей Собянин смягчил требования. Теперь все жители города обязаны носить маски и перчатки только в транспорте, магазинах и других общественных местах. За несоблюдение указа физическим лицам грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а индивидуальным предпринимателям — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что будет проводить специальный рейды по проверке масок у пассажиров в общественном транспорте. Сначала пассажиру без маски предложат купить маску и перчатки в кассах метро, штрафы будут выписывать в случае отказа это сделать.