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Пандемия коронавируса ,  
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Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве будет усилен контроль за соблюдение масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы напоминаем об этом на каждом селекторном совещании, но такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок», — говорит Немерюк. По его данным, сегодня только около трети жителей носят маски в общественных местах, в мае их было более 90%.

Материал дополняется.

Автор: Анна Левинская
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