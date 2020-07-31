Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах

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В Москве будет усилен контроль за соблюдение масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы напоминаем об этом на каждом селекторном совещании, но такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок», — говорит Немерюк. По его данным, сегодня только около трети жителей носят маски в общественных местах, в мае их было более 90%.

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