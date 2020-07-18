Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители городов-миллионников стали реже надевать средства защиты в продуктовых магазинах и парках, следует из опроса Wanta Group. В кинотеатрах после их открытия остаться в маске при просмотре фильма готовы лишь 37% респондентов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).

Число опрошенных, которые носили средства защиты в продуктовых магазинах, в начале июля уменьшилось с 86 до 81% по сравнению с последней неделей июня. С 18 до 14% снизилась доля и тех респондентов, которые надевали маски и перчатки в парках, с 60 до 53% — в салонах красоты.

Чаще жителей других городов перчатки помимо маски в общественных местах носят москвичи. Среди опрошенных жителей столицы доля тех, кто обычно использует эти средства в общественном транспорте, банках, продуктовых магазинах и торговых центрах составила 35, 34, 40 и 30% соответственно. Этот же показатель для большинства жителей регионов оказался ниже — 14, 15, 11 и 11%.

В кинотеатрах после их открытия респонденты готовы надевать маски и перчатки лишь ненадолго, отметили эксперты. Носить средства защиты в холле согласны 64% опрошенных, но только 37% будут оставаться в маске и перчатках и в зале во время просмотра фильма, говорится в исследовании.