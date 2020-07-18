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Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители городов-миллионников стали реже надевать средства защиты в продуктовых магазинах и парках, следует из опроса Wanta Group. В кинотеатрах после их открытия остаться в маске при просмотре фильма готовы лишь 37% респондентов
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).

Число опрошенных, которые носили средства защиты в продуктовых магазинах, в начале июля уменьшилось с 86 до 81% по сравнению с последней неделей июня. С 18 до 14% снизилась доля и тех респондентов, которые надевали маски и перчатки в парках, с 60 до 53% — в салонах красоты.

Чаще жителей других городов перчатки помимо маски в общественных местах носят москвичи. Среди опрошенных жителей столицы доля тех, кто обычно использует эти средства в общественном транспорте, банках, продуктовых магазинах и торговых центрах составила 35, 34, 40 и 30% соответственно. Этот же показатель для большинства жителей регионов оказался ниже — 14, 15, 11 и 11%.

В кинотеатрах после их открытия респонденты готовы надевать маски и перчатки лишь ненадолго, отметили эксперты. Носить средства защиты в холле согласны 64% опрошенных, но только 37% будут оставаться в маске и перчатках и в зале во время просмотра фильма, говорится в исследовании.

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Общество
Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

В еженедельных телефонных опросах, проведенных в городах-миллионниках с 12 июня по 15 июля, участвовали 4072 респондента в возрасте от 18 до 55 лет.

Масочный режим в Москве ввели с 12 мая, после того как в городе вновь заработали стройки и промышленные предприятия. Надевать средства защиты нужно было на работу и в общественном транспорте, а с 1 июня ношение масок стало обязательным при любом выходе на улицу.

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Отменили требование надевать маску на улице с 13 июля. Но в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и других общественных местах носить средства защиты по-прежнему необходимо, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: опрос, коронавирус, медицинские маски
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