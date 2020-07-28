В метро Москвы организуют рейды для проверки наличия масок у пассажиров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Департамент транспорта Москвы будет проводить рейды по проверке масок у пассажиров в метро. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента.

Целью рейдов является информирование пассажиров о необходимости носить маски и перчатки в общественном транспорте. В дептрансе уточняют, что сначала пассажиру без маски предложат купить маску и перчатки в кассах метро, а если он откажется это сделать, то только после этого его будут штрафовать.

Ранее в департаменте торговли и услуг Москвы сообщили, что за время пандемии было выписано свыше 5 тыс. штрафов магазинам, в которых сотрудники или покупатели не носили маски.

В Москве масочный режим начал действовать 12 мая. В соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина все жители города обязаны носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Нарушителям этих правил грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.