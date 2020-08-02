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Пандемия коронавируса ,  
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Wildberries сообщил о росте продаж медицинских масок в июле

В последние три дня июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца в России на 78% вырос спрос на одноразовые и медицинские маски. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российского онлайн-ретейлера Wildberries.

В московском регионе число заказов одноразовых и медицинские масок увеличилось на 88%. При этом спрос на многоразовые защитные маски снизился на 12%.

В аналитической службе Wildberries полагают, что в ассортименте сейчас представлено достаточное число наименований для удовлетворения спроса населения в средствах индивидуальной защиты. Также ретейлер отметил снижение цены на маски интернет-магазине в семь раз: с 31 до 4,2 руб.

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Фото: Anupam Nath / AP

Также в Wildberries сообщили о снижении спроса на другие средства защиты от инфекций. Так, число заказов на кожные антисептики и дезинфицирующие средства в конце июля в столице уменьшилось на 20%, на одноразовые перчатки — на 5%.

Ранее Минобрнауки сообщило, что студенты и преподаватели вузов должны будут носить маски во время занятий в новом учебном году, это обязательное требование для всех, у кого нет антител к коронавирусу. При этом педагогам, которые читают лекции, разрешат это делать без масок.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что россияне смогут посещать спектакли и концерты только в защитных масках.

Теги: Wildberries, медицинские маски, коронавирус
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