Wildberries сообщил о росте продаж медицинских масок в июле

В последние три дня июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца в России на 78% вырос спрос на одноразовые и медицинские маски. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российского онлайн-ретейлера Wildberries.

В московском регионе число заказов одноразовых и медицинские масок увеличилось на 88%. При этом спрос на многоразовые защитные маски снизился на 12%.

В аналитической службе Wildberries полагают, что в ассортименте сейчас представлено достаточное число наименований для удовлетворения спроса населения в средствах индивидуальной защиты. Также ретейлер отметил снижение цены на маски интернет-магазине в семь раз: с 31 до 4,2 руб.

Также в Wildberries сообщили о снижении спроса на другие средства защиты от инфекций. Так, число заказов на кожные антисептики и дезинфицирующие средства в конце июля в столице уменьшилось на 20%, на одноразовые перчатки — на 5%.