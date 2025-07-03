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Суд разрешил россиянам не замечать мелкие ошибки в загранпаспортах

Суд встал на сторону женщины, которой помешала уехать в Таиланд буква в загране
Пара не смогла вылететь в Таиланд из-за ошибки в графе «пол» в загранпаспорте жены. В паспортном столе посчитали, что она должна была убедиться в отсутствии недочетов, суд отклонил довод. МВД обязали выплатить более ₽200 тыс.
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Суд в Краснодарском крае постановил, что россияне не обязаны замечать мелкие недочеты в заграничных паспортах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на решение инстанции.

В суд обратилась семейная пара, которая собиралась в Таиланд. При прохождении контроля обнаружилось, что в документе жены в графе «пол» было указано «м», поэтому пограничники не пропустили женщину. В итоге от поездки отказался и ее муж.

Суды первой и второй инстанции признали, что МВД должно и компенсировать паре путевки стоимостью 206 тыс. руб., и возместить моральный ущерб в 20 тыс. руб. В паспортном столе решение оспорили, посчитав, что женщина сама должна была изучить документ и убедиться, что ошибок нет.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Кассация отклонила этот довод. «Ошибка в графе «пол» при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (п. 147.3 Административного регламента МВД)», — заявили в суде. В кассации отметили также, что тур был приобретен для совместной поездки на празднование 8 Марта. МВД обязали выплатить всю сумму.

Туристам не впервые удается отсудить у МВД компенсацию за сорвавшуюся поездку из-за ошибок в загранпаспортах. В прошлом году семья из Челябинской области не смогла вылететь в Таиланд, поскольку у женщины в отчестве не хватало буквы, а у ребенка в графе «пол» вместо необходимой буквы значился символ «>». Семья ранее путешествовала по этим же документам, и претензий к их паспортам не было. В итоге министерство обязали выплатить почти 500 тыс. руб.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В декабре 2023 года в России вступил в силу закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого у россиян начали изымать загранпаспорта на границе из-за опечаток — например, из-за пропущенной буквы в названии города или ошибки в имени. К весне 2024-го проблема приобрела «лавинообразный характер», сообщили в Ассоциации туроператоров России. Например, одного из пассажиров, у которого место рождения было указано как просто «Ленинградская область», «со скрипом» пропустили в аэропорту Пулково.

МВД отрицало, что ошибки допущены массово. Самым распространенным недочетом в написании имен и фамилий ведомство назвало употребление буквы «ё» и ее некорректную транслитерацию. Министерство попросило граждан тщательно проверять правильность данных при получении загранпаспортов и пообещало оформить новый документ в короткие сроки и без взимания госпошлины. МИД указывал, что одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному, это не ошибка и не основание для изъятия паспорта.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
загранпаспорт ошибки МВД компенсация Краснодарский край Таиланд
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