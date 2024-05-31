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АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъёмом загранпаспортов

Мурадян из АТОР заявил, что у россиян все чаще изымают загранпаспорта на границе
Проблема отказа в выезде российским туристам за рубеж и изъятия загранпаспортов носит «лавинообразный характер», заявил вице-президент АТОР. По его словам, в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

У россиян могут все чаще могут изымать загранпаспорта на границе и отказывают в выезде российским туристам за рубеж. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, эта проблема носит «лавинообразный характер».

«Сегодня в Пулково «со скрипом» пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как «Ленинградская область» без детализации», — сказал он.

Мурадян пояснил, что у всех туристов, кто родился до 1991 года, на паспортном контроле могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. В последнем в отличие от первого обычно место рождения указано менее детально или под старым названием. В Екатеринбурге изъяли паспорт, в котором вместо «Сведловск» было написано «Екатеринбург», отметил Мурадян.

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«Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой «ё». Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Вице-президент полагает, в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно. В связи с этим АТОР рекомендует туристам внимательнее сверять внутренний и загранпаспорта, и в случае сомнения обращаться в территориальные органы МВД. После подачи заявления в ведомстве устранят технические ошибки, но срок действия паспорта останется прежним, сообщили в организации.

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Портал Е1 писал в конце апреля, что десятилетнего мальчика не пустили на рейс до Дубая из-за ошибки в загранпаспорте. Так, в месте рождения написали «Свердловсая обл.», без буквы «к». В ФСБ объясняли, что пограничники могут счесть загранпаспорт российского гражданина недействительным и изъять документ, если место рождения в паспорте и в свидетельстве о рождении не совпадают.

В конце декабря исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказывала РБК, что ассоциации известно о двух случаях изъятия загранпаспортов россиян из-за опечаток в документах. В феврале в МВД опровергли информацию о массовых ошибках в загранпаспортах россиян, в том числе в поле машиночитаемой записи.

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