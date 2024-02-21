МВД опровергло информацию о массовых ошибках в загранпаспортах

МВД заявило, что не видит резкого роста числа обращений россиян для замены загранпаспортов. Ранее SHOT сообщил о массовых ошибках в документах старого образца и связал это с принятием новых правил по их проверке в 2023 году

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Информация о массовых ошибках в загранпаспортах россиян, в том числе в поле машиночитаемой записи, не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», — написала она в телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что российских туристов «массово разворачивают» на границе из-за бракованных паспортов старого образца, выданных в 2023-2024 годах. Речь идет о неправильном шрифте цифр внизу, опечатках и ошибках, в том числе в машиночитаемой зоне. Телеграм-канал привел в пример случай, когда жителю Екатеринбурге при попытке улететь с семьей в Дубай на паспортном контроле указали на неправильно внесенный код пола, в результате чего поездка не состоялась. SHOT связал такие ошибки с введением в конце 2023 года новых правил по проверке загранпаспортов на предмет подделок и недостоверных сведений.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) назвали единичными случаи изъятия у туристов заграничных паспортов.

«Бывало, туристов останавливали на границе из-за ошибок в паспорте — например, неправильно написанной фамилии или города, неверно указанного пола. Но это буквально единицы. Остальные известные нам случаи хотя и обсуждались активно в соцсетях, были связаны, как правило, не с паспортными проблемами, а, например, с долгами гражданина или другими реальными поводами», — приводит пресс-служба слова руководителя правового комитета РСТ Георгия Мохова.

В МВД также призвали россиян сообщать о случаях ошибок в загранпаспортах через сервис «Прием обращений» на официальном сайте ведомства и пообещали рассматривать обращения в кратчайший срок.

Закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов» вступил в силу в декабре 2023 года. Согласно нему, загранпаспорт может быть признан недействительным в случае его потери, истечения срока действия, изменения личных данных или смерть его владельца. Невыездных россиян, в том числе призванных на военную службу, сотрудников ФСБ и допущенных к государственной тайне, при этом обязали сдавать документ на хранение, в противном случае документ будет изъят.