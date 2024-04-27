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Ребенка не пустили на рейс в Дубай из-за одной буквы в паспорте

В Екатеринбурге десятилетнего мальчика не пустили в Дубай из-за буквы в паспорте
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Десятилетнего мальчика Александра не пустили на рейс до Дубая из-за ошибки в загранпаспорте — в месте рождения написали «Свердловсая обл.», без буквы «к». Об этом мама ребенка Ольга рассказала порталу Е1.

Как пояснила Ольга, она проверила все данные при получении паспорта и перед вылетом, но на место рождения не обратила внимания. Однако начальник погранслужбы в Кольцово не пропустил семью. «Начальник дежурной службы остановил, сказал, что буквы не хватает и он вынужден изъять паспорт. Билеты, весь отпуск просто накрылись, очень обидно», — уточнила мать ребенка.

РБК направил запрос в Пограничное управление ФСБ по Челябинской области и Центр общественных связей ФСБ.

Теперь она пытается переоформить паспорт сына. «С туроператором уже связались, сейчас попробуем оперативно переоформить все, но даже если получится, билеты придется покупать заново», — добавила она.

Мальчик Александр рассказал, что паспорт оформляла мама в декабре 2023 года — и себе, и ему. При получении документов их попросили проверить Ф.И.О. и год рождения, там ошибок не было.

«Из-за одной буквы меня не пустили на рейс, и мы с мамой не смогли поехать по путевке. Почему сотрудники, выдающие паспорта, халатно так относятся к своим обязанностям, на них висит огромная ответственность, а им все равно», — посетовал Александр. Он добавил, что из-за этого семья осталась без отдыха и без денег, а сам мальчик очень расстроен сложившейся ситуацией.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В феврале телеграм-канал Shot сообщил, что российских туристов «массово разворачивают» на границе из-за бракованных паспортов старого образца, выданных в 2023–2024 годах. Речь идет о неправильном шрифте цифр внизу, опечатках и ошибках, в том числе в машиночитаемой зоне.

Тогда одному из жителей Екатеринбурга при попытке улететь с семьей в Дубай на паспортном контроле указали на неправильно внесенный код пола, в результате чего поездка не состоялась. Еще одной екатеринбурженке в месте рождения написали «Росия», без второй «с».

Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию о массовых ошибках в загранпаспортах россиян. Она уточнила, что в подразделениях по вопросам миграции ведомства «резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано».

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Теги
Свердловская область Дубай Дети загранпаспорт Екатеринбург новости
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