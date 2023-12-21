У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за ошибок

В декабре вступил в силу закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого сообщалось о двух случаях изъятия загранпаспортов: в первом из-за пропущенной буквы в названии города, во втором — из-за ошибки в имени

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У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — сказала Ломидзе.

РБК направил запрос в Погранслужбу ФСБ России.

В декабре вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов». К случаям, когда загранпаспорт может быть признан недействительным, относятся его утеря, истечение срока действия, изменение личных данных владельца или его смерть. Закон также обязывает невыездных граждан сдавать паспорта на хранение. В перечень лиц, которые должны передавать документ на хранение, входят призванные на военную службу, те, кто допущен к государственной тайне, сотрудники ФСБ и другие. Заграничный паспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.

18 декабря, после вступления закона в силу, телеграм-канал «Крыша ТурДома» сообщил, что пограничники в Калининградской области забрали у россиянина загранпаспорт из-за опечатки в графе «Место рождения». В названии города Петропавловск-Камчатский была пропущена буква «ч». На следующий день канал «Осторожно, Москва» написал, что в аэропорту Домодедово у пассажира по имени Георгий, летевшего с женой в отпуск, изъяли паспорт из-за ошибки в имени: вместо буквы «й» была написана «и».

Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян пояснил BFM, что раньше допускалось несколько ошибок в загранпаспорте, но сейчас опечатки стали «законным поводом» для признания его недействительным. Он посоветовал всем, кто собирается за границу, «очень четко проверить, что правильно написана как русская транскрипция имени, фамилии, места рождения, также проверить английскую транскрипцию». Мурадян отметил, что в случае с транскрипцией латинскими буквами допускается «некая вольность», поскольку в разное время пользовались разными шаблонами.