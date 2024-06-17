МВД назвало самую массовую ошибку в загранпаспортах

МВД связало проблемы у россиян с загранпаспортами при выезде за границу с обнаружением ошибок в персональных данных, а также в машиночитаемой зоне и попросило тщательно проверять сведения. Больше всего проблем с буквой «ё»

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Главное управление по вопросам миграции МВД связало проблемы у россиян с загранпаспортами на границе с обнаружением ошибок в персональных данных, а также в машиночитаемой зоне. Разъяснения опубликовала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В последние месяцы от представителей СМИ поступают вопросы о сложных ситуациях, которые возникают у некоторых наших соотечественников при выезде за границу. Затруднения связаны с тем, что написание установочных данных в загранпаспортах может быть некорректным, что делает этот документ недействительным и подлежащим замене», — написала она.

По ее словам, признание недействительными загранпаспортов на данный момент «не носит массовый характер».

Волк сообщила, что сбой, который привел к ошибкам при формировании машиночитаемой зоны, был устранен в прошлом году. Наиболее распространенной ошибкой в написании имен и фамилий представитель ведомства назвала употребление буквы «ё» и ее некорректную транслитерацию. «К примеру, если в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина фамилия, имя, отчество содержат букву «ё» или же она заменена на «е», то в соответствующих реквизитах заграничного паспорта должна указываться эта же буква», — пояснила Волк.

Чтобы избежать проблем на границе, МВД советует гражданам тщательно проверять правильность данных при получении загранпаспортов, а при обнаружении ошибки уже после выдачи документа — обратиться с заявлением об ее устранении. В ведомстве пообещали оформить новый загранпаспорт в кратчайший срок и без взимания государственной пошлины.

В декабре прошлого года вступил в силу закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого у россиян начали изымать загранпаспорта на границе из-за опечаток — например, из-за пропущенной буквы в названии города или ошибки в имени.

Согласно закону «О едином перечне оснований недействительности паспортов», к случаям, когда загранпаспорт может быть признан недействительным, относятся его утеря, истечение срока действия, изменение личных данных владельца или его смерть. Закон также обязывает невыездных граждан сдавать паспорта на хранение. В перечень лиц, которые должны передавать документ на хранение, входят призванные на военную службу, те, кто допущен к государственной тайне, сотрудники ФСБ и другие. Заграничный паспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.

В мае в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что проблемы при выезде российских туристов за рубеж из-за загранпаспортов приобрели «лавинообразный характер». По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в петербургском аэропорту Пулково «со скрипом» пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как просто «Ленинградская область», а в другом случае у гражданина изъяли паспорт, в котором вместо «Свердловск» было написано «Екатеринбург». «Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой «ё». Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры», — рассказал Мурадян.

Позднее в МИДе уточнили РБК, что одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному, это не ошибка и не основание для изъятия паспорта.