 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

МИД исключил изъятия загранпаспортов из-за транслитерации

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита, сообщил МИД. Ранее о проблемах с выездом из-за ошибок в написании имен кириллицей сообщили турагенты
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному, это не ошибка и не основание для изъятия паспорта, сообщили РБК в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел. Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита, заверили в дипломатическом ведомстве.

С начала года в России стало фиксироваться больше случаев изъятия у путешественников загранпаспортов из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в заграничном паспорте написанию, зафиксированному в государственной системе миграционного и регистрационного учета. Количество изъятий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне, было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам, говорил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

При транслитерации полномочные органы МИД и территориальные органы МВД России действуют путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков, являющимся приложением к административным регламентам, утвержденным приказами МИД России от 12.02.2020 (№ 2113 и 2114), сообщили в дипломатическом ведомстве. При этом транслитерация фамилии или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании свидетельств о рождении, заключении/расторжении брака, перемене имени, выданных иностранными государствами.

Почему на границе начали изымать загранпаспорта и как этого избежать
Общество
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Сообщения о том, что у выезжающих возникают проблемы, появились после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Поправки определили основания для признания загранпаспортов недействительными, среди критериев — наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства № 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учета. Это касается персональных данных гражданина и его детей, данных о гражданстве, об окончании срока действия паспорта, несоответствия фотографий.

Как правило, ошибки встречаются в паспортах старого образца — тех, что выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных.
 

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
загранпаспорт выезд за границу ограничения

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Почему на границе начали изымать загранпаспорта и как этого избежать
Общество
МИД ответил на сообщения АТОР о массовых проблемах с загранпаспортами
Общество
АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 17:18
В Думу внесли проект об оповещении россиян об оформленных на них номерах Общество, 19:06
Организаторы назвали главную тему международной выставки «Иннопром-2024» 19:03
Милонов назвал непубличным повод для награждения его орденом Мужества Политика, 18:58
Канада ввела санкции против «Победы» и Мизулиной Политика, 18:57
Аналитики «Т-Инвестиций» назвали пять интересных акций после коррекции Инвестиции, 18:53
Курс украинской гривны к доллару достиг исторического минимума Политика, 18:52
«Юань обречен стать ориентиром». Что будет с рублем после новых санкций Pro, 18:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе Спорт, 18:35
Группа ГМС объявила о росте выручки в полтора раза за первый квартал Отрасли, 18:30
Путин сообщил об отклонениях в графике работы над коллайдером NICA Технологии и медиа, 18:29
Метро, оригинальная архитектура, закрытый двор: все – о ЖК «Метрополия» РБК и Метрополия, 18:25
Прокуратура попросила ужесточить наказание для Анчелотти до 5 лет тюрьмы Спорт, 18:19
ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» в пользу государства Бизнес, 18:15
Украинцам за границей напомнили о дедлайне по воинскому учету Политика, 18:15