МИД исключил изъятия загранпаспортов из-за транслитерации

Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита, сообщил МИД. Ранее о проблемах с выездом из-за ошибок в написании имен кириллицей сообщили турагенты

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Одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному, это не ошибка и не основание для изъятия паспорта, сообщили РБК в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел. Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита, заверили в дипломатическом ведомстве.

С начала года в России стало фиксироваться больше случаев изъятия у путешественников загранпаспортов из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в заграничном паспорте написанию, зафиксированному в государственной системе миграционного и регистрационного учета. Количество изъятий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне, было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам, говорил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

При транслитерации полномочные органы МИД и территориальные органы МВД России действуют путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков, являющимся приложением к административным регламентам, утвержденным приказами МИД России от 12.02.2020 (№ 2113 и 2114), сообщили в дипломатическом ведомстве. При этом транслитерация фамилии или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании свидетельств о рождении, заключении/расторжении брака, перемене имени, выданных иностранными государствами.

Сообщения о том, что у выезжающих возникают проблемы, появились после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Поправки определили основания для признания загранпаспортов недействительными, среди критериев — наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства № 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учета. Это касается персональных данных гражданина и его детей, данных о гражданстве, об окончании срока действия паспорта, несоответствия фотографий.

Как правило, ошибки встречаются в паспортах старого образца — тех, что выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных.

