Бывшего врио ректора РАНХиГС заподозрили в мошенничестве
Проректору РАНХиГС Максиму Назарову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РБК в Тверском районном суде. Это произошло 29 июня, Назарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Ему запретили пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки.
Baza сообщает, что Назарова задержали 27 июня. Его дело связанно с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС сотрудников Минобрнауки, отмечает телеграм-канал. Об этом также сообщил источник ТАСС.
РБК направил запрос в пресс-службу РАНХиГС.
Назаров является проректором РАНХиГС с 2013 года, до этого работал в ее волгоградском филиале. Назаров — кандидат физико-математических наук.
В июле прошлого года, после задержания бывшего ректора Владимира Мау, Назаров был назначен временно исполняющим обязанности ректора. В августе Мау вернулся к обязанностям ректора, а позднее ушел с этого поста в связи с состоянием здоровья. И.о. ректора в январе стал проректор Алексей Комиссаров, курировавший программу «Школа губернаторов».
Фигурантами дела о фиктивном трудоустройстве в вуз также проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и экс-директор Института общественных наук академии, ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Мау был задержан в прошлом году по показаниям Раковой, все обвинения он отрицал. В октябре дело против него прекратили.