Бывшего врио ректора РАНХиГС заподозрили в мошенничестве

В Москве задержали проректора РАНХиГС Назарова по делу о мошенничестве

Назаров был врио ректора в прошлом году около месяца, когда бывший ректор Владимир Мау был под домашним арестом. Проректор проходит по делу о фиктивном трудоустройстве в вуз сотрудников Минобрнауки

Максим Назаров (Фото: РАНХиГС)

Проректору РАНХиГС Максиму Назарову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РБК в Тверском районном суде. Это произошло 29 июня, Назарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ему запретили пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки.

Baza сообщает, что Назарова задержали 27 июня. Его дело связанно с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС сотрудников Минобрнауки, отмечает телеграм-канал. Об этом также сообщил источник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу РАНХиГС.

Назаров является проректором РАНХиГС с 2013 года, до этого работал в ее волгоградском филиале. Назаров — кандидат физико-математических наук.

В июле прошлого года, после задержания бывшего ректора Владимира Мау, Назаров был назначен временно исполняющим обязанности ректора. В августе Мау вернулся к обязанностям ректора, а позднее ушел с этого поста в связи с состоянием здоровья. И.о. ректора в январе стал проректор Алексей Комиссаров, курировавший программу «Школа губернаторов».

Фигурантами дела о фиктивном трудоустройстве в вуз также проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и экс-директор Института общественных наук академии, ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Мау был задержан в прошлом году по показаниям Раковой, все обвинения он отрицал. В октябре дело против него прекратили.