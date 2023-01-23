Глава «Школы губернаторов» стал врио ректора РАНХиГС

Алексей Комиссаров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому исполнять обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) будет проректор Алексей Комиссаров, сообщает пресс-служба правительства.

Бывший ректор академии Владимир Мау покинул должность по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, говорится в сообщении.

Комиссаров с 2018 года является директором АНО «Россия — страна возможностей». В РАНХиГС он работает с 2017 года. В академии он курировал программу президентского кадрового резерва — «школу губернаторов», часть выпускников которой уже стали губернаторами и возглавили различные ведомства.

В июне прошлого года Владимира Мау задержали по делу об особо крупном мошенничестве, по этому же делу проходили бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие лица. Мау обвинили в хищении средств университета и отправили под домашний арест. Дело в отношении ректора было возбуждено после показаний Раковой и на основании материалов оперативно-розыскной деятельности.

Мау вину не признал, назвав обвинение в хищении бюджетных средств абсурдным. В августе ему смягчили меру пресечения, заменив на подписку о невыезде. Тогда же его восстановили в должности ректора. В октябре уголовное преследование Мау прекратили.

В ноябре пресс-служба РАНГХиГС сообщала, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске. Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что он уехал в Израиль.