Суд отказался отпустить Блиновскую из-под ареста

Елена Блиновская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста блогеру Елене Блиновской, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

«Постановление Московского городского суда оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — огласил решение судья. Адвокаты просили избрать блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Блиновская участвовала в заседании по видеосвязи, отмечает агентство. Защита на нем подчеркнула, что блогер погасила более 140 млн руб. задолженности по налогам из более чем 900 млн руб.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова на заседании сообщила о начале процедуры снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения недостачи. Защита заявила об удовлетворении ходатайства отца Блиновской о снятии ареста с имущества, в том числе с квартиры. На нее, по словам Сальниковой, уже нашли покупателя.

Также, по словам адвоката, арест сняли с одного из счетов Блиновской.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов, арестовав счета и имущество блогера, а также наличные деньги в разной валюте.

По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит 150 млн руб. в год.

В январе блогера заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста. Блиновская пыталась обжаловать это решение, но проиграла апелляцию. В апреле Мосгорсуд продлил ей арест до 26 июля.

В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Размер легализованных денежных средств и имущества следствие оценило более чем в 700 млн руб., а объем неуплаченных налогов — в 918 млн руб.

Блиновская в мае сообщила о планах признать себя банкротом. Сальникова пояснила, что ее подзащитная не сможет погасить нанесенный государству ущерб.