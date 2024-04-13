Муж Блиновской уехал в зону боевых действий по контракту

Алексей Блиновский подписал контракт на службу и отправляется в зону проведения военной операции, пишет ТАСС. По данным Mash, он находится в ДНР с марта. Его обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов по делу жены Елены

Алексей Блиновский (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Муж блогера Елены Блиновской Алексей заключил контракт о прохождении службы в российской армии и отправляется в зону проведения военной операции на Украине, сообщил ТАСС источник в окружении блогера.

По его словам, решение Блиновский принял сам. Других деталей собеседник агентства не привел, сославшись на решение Блиновского «не светить эту историю».

Телеграм-каналы SHOT и Mash также сообщили о решении блогера подписать контракт. По информации последнего, Блиновский участвует в военной операции с марта в составе Донецкого корпуса, уехав в ДНР.

Отец Алексея, Владимир Блиновский, заявил РБ, что не разглашает информацию о местонахождении своего сына. «Люди, которые публикуют подобные данные в телеграм-каналах, раскрывают информацию о военной службе, армии России, где находится и кем служит человек. Это недопустимо. Я не сообщу подобные детали», — сказал он.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов, ее задержали в прошлом апреле. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. Как сообщила ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб.

22 марта СК предъявил окончательное обвинение в отношении блогеров. Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов; легализации денежных средств, приобретенных преступным путем; неправомерном обороте средств платежей. Адвокат блогера отметила, что ее подзащитная признает вину только по пункту об уклонении от уплаты налогов.

Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Как писал ТАСС, он полностью отрицает вину.

Кроме того, имущество Блиновских и их родственников находится под арестом, в частности, это денежные средства ООО «Аквакультура-Хибины» и счета компаний, к которым имеет отношение Алексей Блиновский. В январе адвокат блогера говорила, что семья Блиновских будет вынуждена объявить о банкротстве.

По данным SHOT, из двенадцати фирм Блиновского три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», писал канал.