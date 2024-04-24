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Дело инстаблогеров ,  
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Адвокат Блиновской заявила, что блогер готова погасить ущерб по налогам

Адвокат Блиновской: блогер готова погасить причиненный бюджету ущерб
Сюжет
Дело инстаблогеров
Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила адвокат блогера. ФНС сообщила, что ее задолженность вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб. СК обвинил ее в легализации средств, приобретенных преступным путем
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Блогер Елена Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила ее адвокат Наталия Сальникова в Московском городском суде, в котором рассматривается вопрос о продлении срока ареста для ее подзащитной, передает ТАСС.

Следователь попросил суд продлить арест Блиновской до конца лета. «Елена Олеговна готова погасить ущерб. У нас есть для этого разрешение следователя о снятии ареста с некоторого имущества Блиновской», — заявила адвокат блогера.

Блиновскую оставили под арестом до 26 июля, передает корреспондент РБК.

РБК обратился за комментарием к Наталье Сальниковой.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб. Чистая задолженность по налогам составляет 918 млн руб.

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Общество
Елена Блиновская

В апреле 2023 года Блиновскую задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению по делу о неуплате налогов, а также арестовал ее счета, наличные деньги в разной валюте и имущество.

По версии следствия, блогер разделила свой бизнес (онлайн-курсы, марафоны личностного роста и т.д.) на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Она предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. Но, как  отметили следователи, общая прибыль Блиновской сильно превысила этот лимит. В январе подозреваемую заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста. В феврале Блиновская проиграла апелляцию на решение об аресте.

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Алексей Блиновский

В марте СК предъявил Блиновской окончательное обвинение. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов; легализации доходов, которые приобретены преступным путем, и в неправомерном обороте средств платежей. Ее мужа Алексея Блиновского обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов.

В середине апреля стало известно, что муж Блиновской Алексей заключил контракт о прохождении службы в российской армии. Чуть позже он сообщил, что ему угрожают расторгнуть контракт.

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Теги
Георгий Смирнов, Елена Степанова Елена Степанова
Елена Блиновская суд налоги
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