 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Блиновская решила признать себя банкротом

Блогер Елена Блиновская подаст заявление о банкротстве
Сюжет
Дело инстаблогеров
Елена Блиновская планирует признать себя банкротом. Блогер проходит по делу о неуплате налогов. О том, что ее супруг и родители намерены заявить о своем банкротстве, ее адвокат сообщал в январе
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Блогер, основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве, данные об этом появились в Федресурсе.

«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна... в соответствии с п. 2.1 ст. 7, п. 2.1 ст. 213.4 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

«Королева марафонов». Кто такая Елена Блиновская, которая должна ₽1 млрд
Life
Фото:elena_blinovskaya / Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)

О том, что Блиновская, проходящая по делу о неуплате налогов, ее супруг и родители намерены заявить о своем банкротстве, адвокат блогера сообщала еще в январе. «Складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — объясняла она.

24 апреля адвокат блогера сообщила, что Блиновская готова погасить ущерб по налогам, и ранее в том же месяце она сказала, что блогер готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС).

В ноябре 2023 года ФНС сообщила, что задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб. Чистая задолженность по налогам на тот момент составляла 918 млн руб.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению по делу о неуплате налогов, а также арестовал ее счета, имущества и наличные деньги в разной валюте.

По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит 150 млн руб. в год.

Подозреваемую в январе заключили под стражу после нарушений условий домашнего ареста, а в феврале Блиновская проиграла апелляцию на это решение.

Следственный комитет в марте предъявил блогеру окончательное обвинение: в уклонении от уплаты налогов; легализации доходов, которые приобретены преступным путем, и в неправомерном обороте средств платежей. Следствие расширило размер легализованных Блиновской и ее мужем Алексеем Блиновским денежных средств и имущества с 43 млн до более 700 млн руб. Им также вменяют неуплату свыше 900 млн руб. налогов.

В середине апреля стало известно, что муж Блиновской заключил контракт о прохождении службы в российской армии. Чуть позже он сообщил, что ему угрожают расторгнуть его. Следствие проверяет, насколько законно муж блогера заключил контракт и уведомил ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Георгий Смирнов
Елена Блиновская блогеры заявление о банкротстве
Материалы по теме
Адвокат Блиновской заявила, что блогер готова погасить ущерб по налогам
Общество
Муж Блиновской заявил об угрозах расторгнуть с ним контракт о службе
Общество
Суд отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 98,03 (-0,69) Инвестиции, 27 апр, 16:32 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 91,78 (-0,23) Инвестиции, 27 апр, 16:32
ВСУ ввели в бой резервы из-за войск России у Очеретино Политика, 15:46
Украинские военные оценили пользу от принудительно мобилизованных Политика, 15:44
Raiffeisen не стал назначать цели после предупреждения из-за России Финансы, 15:40
Directum выпустил собственное решение на основе генеративного ИИ Пресс-релиз, 15:40
Доля региональных застройщиков в Москве выросла вдвое за год Недвижимость, 15:30
Клуб Бензема объяснил его отъезд в Мадрид Спорт, 15:27
ПСБ увеличил бесплатные лимиты переводов по СБП Пресс-релиз, 15:22
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Умер основатель Всероссийской федерации грэпплинга и вице-президент ФСБР Спорт, 15:18
Акции китайского автопроизводителя NIO прибавили 23% на фоне роста продаж Инвестиции, 15:18
Умер первый гитарный герой Дуэйн Эдди Общество, 15:11
Брошенные украинцами машины на границе с Молдавией. Видео Политика, 15:04
Блиновская решила признать себя банкротом Общество, 15:02
Фургон с мороженым задавил 29 детей в Киргизии Общество, 14:56
Гидрометцентр пообещал москвичам заморозки Общество, 14:52