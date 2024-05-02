Блиновская решила признать себя банкротом

Елена Блиновская планирует признать себя банкротом. Блогер проходит по делу о неуплате налогов. О том, что ее супруг и родители намерены заявить о своем банкротстве, ее адвокат сообщал в январе

Елена Блиновская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Блогер, основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве, данные об этом появились в Федресурсе.

«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна... в соответствии с п. 2.1 ст. 7, п. 2.1 ст. 213.4 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

О том, что Блиновская, проходящая по делу о неуплате налогов, ее супруг и родители намерены заявить о своем банкротстве, адвокат блогера сообщала еще в январе. «Складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — объясняла она.

24 апреля адвокат блогера сообщила, что Блиновская готова погасить ущерб по налогам, и ранее в том же месяце она сказала, что блогер готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС).

В ноябре 2023 года ФНС сообщила, что задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб. Чистая задолженность по налогам на тот момент составляла 918 млн руб.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению по делу о неуплате налогов, а также арестовал ее счета, имущества и наличные деньги в разной валюте.

По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит 150 млн руб. в год.

Подозреваемую в январе заключили под стражу после нарушений условий домашнего ареста, а в феврале Блиновская проиграла апелляцию на это решение.

Следственный комитет в марте предъявил блогеру окончательное обвинение: в уклонении от уплаты налогов; легализации доходов, которые приобретены преступным путем, и в неправомерном обороте средств платежей. Следствие расширило размер легализованных Блиновской и ее мужем Алексеем Блиновским денежных средств и имущества с 43 млн до более 700 млн руб. Им также вменяют неуплату свыше 900 млн руб. налогов.

В середине апреля стало известно, что муж Блиновской заключил контракт о прохождении службы в российской армии. Чуть позже он сообщил, что ему угрожают расторгнуть его. Следствие проверяет, насколько законно муж блогера заключил контракт и уведомил ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.