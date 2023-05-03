Алла Пугачева прилетела в Москву

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 16:22
Суд ограничил свободу журналисту из команды Собчак за надпись про Путина Общество, 16:47
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 16:43
ЕС создаст механизм санкций в отношении обвиняемых в коррупции Политика, 16:34
Майкл Дуглас получит почетную Золотую пальмовую ветвь Life, 16:34
ПСБ и НИФИ Минфина России подписали соглашение Пресс-релиз, 16:33
Семинары, выставки, статьи: как продавать в наукоемком бизнесе Pro, 16:31
Как создать мобильный и интернет-банк для бизнеса нового поколения Тренды, 16:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кудерметова не пустила первую ракетку США в полуфинал турнира в Мадриде Спорт, 16:29
Зеленский заявил, что ВСУ получат самолеты после начала контрнаступления Политика, 16:21
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
Акции АФК «Система» выросли после сообщения о планах выплатить дивиденды Инвестиции, 16:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
Махачев назвал вероятную дату следующего боя в UFC Спорт, 16:14
Жена Шведа описала состояние баскетболиста словами «лежит и не двигается» Спорт, 16:07
Общество ,  
0 

Алла Пугачева прилетела в Москву

Певица Алла Пугачева прилетела в Москву
После начала военной операции на Украине она жила в Израиле. Помощница певицы не уточнила цель приезда. В ближайшие дни в Москве пройдет прощание с двумя друзьями Пугачевой, умершими недавно модельерами Юдашкиным и Зайцевым
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Алла Пугачева прилетела в Москву, сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова.

Она не уточнила, пойдет ли певица на прощание со своим другом модельером Валентином Юдашкиным, умершим накануне. «Я пока у нее не спрашивала даже», — сказала Чупракова.

2 мая Пугачева опубликовала в Instagram (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена) фото Юдашкина и скончавшегося 30 апреля модельера Вячеслава Зайцева, написав: «Ушли две легенды». Прощание с Зайцевым пройдет 4 мая, с Юдашкиным — 6-го.

После начала российской военной операции на Украине Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (признан иноагентом) с детьми переехали в Израиль. В августе прошлого года певица ненадолго приезжала в Россию.

После того как Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, Пугачева написала пост в поддержку супруга: «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Алла Пугачева
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года
Материалы по теме
Пугачева отреагировала на смерть Зайцева фразой «Прощай, мой друг»
Общество
Цивилев подписал постановление о лишении Галкина региональных наград
Политика
Пугачева опровергла информацию о «провальных» концертах Меладзе в Израиле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter