После начала военной операции на Украине она жила в Израиле. Помощница певицы не уточнила цель приезда. В ближайшие дни в Москве пройдет прощание с двумя друзьями Пугачевой, умершими недавно модельерами Юдашкиным и Зайцевым

Алла Пугачева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Алла Пугачева прилетела в Москву, сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова.

Она не уточнила, пойдет ли певица на прощание со своим другом модельером Валентином Юдашкиным, умершим накануне. «Я пока у нее не спрашивала даже», — сказала Чупракова.

2 мая Пугачева опубликовала в Instagram (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена) фото Юдашкина и скончавшегося 30 апреля модельера Вячеслава Зайцева, написав: «Ушли две легенды». Прощание с Зайцевым пройдет 4 мая, с Юдашкиным — 6-го.

После начала российской военной операции на Украине Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (признан иноагентом) с детьми переехали в Израиль. В августе прошлого года певица ненадолго приезжала в Россию.

После того как Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, Пугачева написала пост в поддержку супруга: «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».