Алла Пугачева прилетела в Москву
Алла Пугачева прилетела в Москву, сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова.
Она не уточнила, пойдет ли певица на прощание со своим другом модельером Валентином Юдашкиным, умершим накануне. «Я пока у нее не спрашивала даже», — сказала Чупракова.
2 мая Пугачева опубликовала в Instagram (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена) фото Юдашкина и скончавшегося 30 апреля модельера Вячеслава Зайцева, написав: «Ушли две легенды». Прощание с Зайцевым пройдет 4 мая, с Юдашкиным — 6-го.
После начала российской военной операции на Украине Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (признан иноагентом) с детьми переехали в Израиль. В августе прошлого года певица ненадолго приезжала в Россию.
После того как Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, Пугачева написала пост в поддержку супруга: «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».