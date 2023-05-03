Дом моды Зайцева назвал дату прощания с модельером

Прощание с Зайцевым состоится 4 мая, его похоронят на Жегаловском кладбище в Подмосковье

Вячеслав Зайцев, архивное фото (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. Об этом РБК сообщили в доме моды Славы Зайцева.

Модельера похоронят на Жегаловском кладбище в Подмосковье. Прощание с Зайцевым будет открытым.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что причиной смерти внутреннее кровотечение. В последние годы жизни Зайцев страдал от болезни Паркинсона и был частично парализован.

Зайцев родился в 1938 году в Иваново. Он окончил Ивановский химико-технологический техникум и Московский текстильный институт по специальностям художник текстильного рисунка и художник-модельер. В начале 1980-х в Москве открылся его дом моды. Одежду Зайцева показывали на неделях моды во Франции, демонстрировали в США и в других странах мира.

Модельер был удостоен нескольких почетных званий, в том числе Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного художника России. В 1995 году он получил Государственную премию России.