Алла Пугачева «разрешила весну» по видеосвязи

В этом году певица Алла Пугачева провела свою ежегодную традицию «разрешения весны» по видеосвязи. Отрывок обращения опубликовала газета «Московский комсомолец».

Как пишет газета, обращение было продемонстрировано узкому кругу поклонников Пугачевой в одном из московских лофтов. Сама Пугачева после начала военной операции на Украине живет в Израиле.

Раньше обряд «разрешения весны» проходил в деревне Грязи, где находится дом Пугачевой. Она выходила на балкон в первое воскресенье марта. Под балконом собирались ее фанаты, которые приходили туда с цветами. В ответ Пугачева говорила: «Весну разрешаю». Эту традицию певица придумала сама и назвала ее Праздником желтых тюльпанов.

Муж Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом) неоднократно выступил против действий Москвы, выступая в социальных сетях и во время концертов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл его высказывания «непристойными».

После признания Галкина иноагентом Пугачева написала в соцсетях пост в поддержку мужа и попросила тоже внести ее в этот реестр. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала тогда певица.