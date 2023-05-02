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Умер Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет
Валентин Юдашкин
Юдашкину было 59 лет.
В 2021 году модельер рассказал, что с 2016 года борется с раком пищевода. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год», — говорил Юдашкин в интервью «АиФ».
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковном Одинцово. В 1986 году окончил Московский индустриальный техникум.
В 1991 году модельер представил в Париже первую коллекцию из 150 моделей. В 1990-х он также создавал костюмы для олимпийской сборной России и для мужской и женской футбольных сборных страны. В 2008-м Юдашкин участвовал в разработке образцов формы для российских военных.
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