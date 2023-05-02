Умер Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин (Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости)

ёУмер модельер Валентин Юдашкин, со ссылкой на его супругу сообщил Первый канал.

Юдашкину было 59 лет.

В 2021 году модельер рассказал, что с 2016 года борется с раком пищевода. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год», — говорил Юдашкин в интервью «АиФ».

Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковном Одинцово. В 1986 году окончил Московский индустриальный техникум.

В 1991 году модельер представил в Париже первую коллекцию из 150 моделей. В 1990-х он также создавал костюмы для олимпийской сборной России и для мужской и женской футбольных сборных страны. В 2008-м Юдашкин участвовал в разработке образцов формы для российских военных.

Материал дополняется.