В Доме моды назвали место и дату прощания с Юдашкиным

Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет, в 2016 году у него обнаружили онкологическое заболевание. Модельер ушел из жизни спустя несколько дней после смерти коллеги Вячеслава Зайцева

Цветы и портрет модельера возле дверей в Дом моды Валентина Юдашкина в Вознесенском переулке в Москве (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным пройдет в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе Дома моды. Информацию о месте, где похоронят кутюрье, объявят позже.

Юдашкин умер 2 мая. Ему было 59 лет. В 2016 году у модельера обнаружили рак пищевода. По словам источника «Известий», «лучевая терапия не дала необходимого эффекта».

Работы Юдашкина представлены в Музее костюма Лувра в Париже и Государственном Историческом музее, а модный дом Valentin Yudashkin стал первым брендом российской индустрии моды, который удостоился членства Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин создавал форму для российской олимпийской сборной, а также работал над обмундированием российской армии.

О смерти Юдашкина стало известно через два дня после того, как скончался другой российский модельер Вячеслав Зайцев. У него была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, сообщили источники «Известий».

Стилист Влад Лисовец и модельер Юлия Янина назвали уход Зайцева и Юдашкина трагедией, а историк моды Александр Васильев предложил создать национальный музей моды, чтобы увековечить их память.