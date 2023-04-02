«Интерфакс» сообщил о задержании подозреваемой в убийстве Татарского

Задержанная — местная жительница 1997 года рождения. По данным агентства, она принесла в кафе, где проходил творческий вечер Татарского, коробку с его бюстом, куда было вмонтировано взрывное устройство

По подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство. Девушку доставили к следователю. 78.ru со ссылкой на источник передает, что ОМОН зашел в квартиру задержанной с автоматами, на месте работает также ФСБ.

Телеграм-каналы Baza и 112 сообщали, что подозреваемую в причастности ко взрыву зовут Дарья Т. В феврале 2022 года ее задерживали за участие в антивоенных митингах.

Взрыв произошел в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. Там проходил творческий вечер Татарского. По последним данным властей, ранения получили 25 человек. В минздраве сообщили, что в Мариинскую больницу города доставили 13 человек, трое из них в тяжелом состоянии.

Участники встречи рассказывали РБК, что перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала Татарскому статуэтку в качестве подарка. Через несколько минут статуэтка взорвалась. Взрывное устройство было мощностью от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский, рассказал РБК источник в МВД.



СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч.2 ст. 105 УК), которое поставлено на контроль в центральном аппарате.