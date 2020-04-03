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Пандемия коронавируса ,  
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В «Теремке» заявили о возможной остановке работы сети из-за коронавируса

Сеть закусочных «Теремок» может полностью прекратить работу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил основатель и управляющий сети Михаил Гончаров.

Он рассказал, что на доставку и вынос работают 100 ресторанов компании из 310, что приносит 8% от докризисного оборота. Гончаров отметил, что в «Теремке» существует кассовый разрыв, который не позволяет платить зарплаты и налоги, не считая аренду.

«Такая работа находится за границами рентабельности, и мы рассматриваем вопрос о полной остановке работы», — заявил Гончаров. Он отметил, что в такой ситуации некоторые арендодатели требуют полностью оплатить аренду.

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Он рассказал, что продажи «Теремке» упали в 15 раз, а 3,5 тыс. человек находятся без работы. По словам основателя сети, их временно устраивают в компании по доставке. Гончаров отметил, что сеть не может платить зарплаты в полном объеме. Он заявил, что пока принятые властями меры поддержки не затронули «Теремок».

«Мы отработали в Минпромторге ряд очень серьезных и глубоких мер, которые позволят сохранить инфраструктуру бизнеса, исключить банкротство и спасти уволенных. Будут ли приняты эти меры, мне не известно», — сказал он.

Бизнесу невозможно быть готовым к простою в течение двух месяцев с сохранением зарплат сотрудникам, отметил Гончаров.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей для предотвращения распространения коронавируса. Глава государства заявил, что в этот период предприятия должны сохранить зарплату сотрудникам. В обращении к населению 2 апреля президент сообщил, что продлил нерабочую неделю до 30 апреля.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, «Теремок»
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