В «Теремке» заявили о возможной остановке работы сети из-за коронавируса

Сеть закусочных «Теремок» может полностью прекратить работу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил основатель и управляющий сети Михаил Гончаров.

Он рассказал, что на доставку и вынос работают 100 ресторанов компании из 310, что приносит 8% от докризисного оборота. Гончаров отметил, что в «Теремке» существует кассовый разрыв, который не позволяет платить зарплаты и налоги, не считая аренду.

«Такая работа находится за границами рентабельности, и мы рассматриваем вопрос о полной остановке работы», — заявил Гончаров. Он отметил, что в такой ситуации некоторые арендодатели требуют полностью оплатить аренду.

Он рассказал, что продажи «Теремке» упали в 15 раз, а 3,5 тыс. человек находятся без работы. По словам основателя сети, их временно устраивают в компании по доставке. Гончаров отметил, что сеть не может платить зарплаты в полном объеме. Он заявил, что пока принятые властями меры поддержки не затронули «Теремок».