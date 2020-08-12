Мурашко назвал безосновательной зарубежную критику российской вакцины

По мнению министра, зарубежные коллеги делают подобные заявления, чувствуя конкуренцию со стороны России. «Эта вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. <...> У нас достаточное количество знаний», — отметил он

Михаил Мурашко (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой зарегистрированной вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19, назвал безосновательными утверждения зарубежных коллег, что она не является безопасной и эффективной, передает корреспондент РБК.

«Зарубежные коллеги, видимо, чувствуя конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать мнения, которые, на наш взгляд, безосновательны. Многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследования. Но в случае с российской вакцинной у нас уже были клинические исследования и данные. Если говорить об РНК-вакцине, которая выпускалась за рубежом, то были публикации, что часть вакцин вышла без доклинических исследований и непосредственно использовалась у человека, чего в нашем случае категорически не происходило. Причем животные, которые получили вакцину, наблюдаются и сегодня. Происходило также их инфицирование. И по результатам те животные, которые были провакцинированы, не заболели», — сказал Мурашко.

По его словам, платформа, на которой базировалась разработка вакцины, состоит из препаратов, часть которых находится на клинических исследованиях, а другая часть уже их прошла и получила регистрацию. «Эта вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. И клинические, и доклинические исследования, и регистрации уже по ним были, это фактически наиболее безопасный путь. У нас достаточное количество знаний», — отметил министр.

Говоря о производстве вакцины, Мурашко сообщил, что оно будет ориентированно на внутренний рынок. «Но мы ведем переговоры о поставке вакцины на зарубежный рынок через РФПИ. Мы дополнительно сейчас работаем еще с двумя большими производителями для производства вакцины. Если будет достаточно для внутреннего рынка, то рассматриваем выход за рубеж», — рассказал он.