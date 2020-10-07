Политика , 07 окт, 14:08
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Путин и Лукашенко обсудили полное открытие границ между странами
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе полное открытие границ между странами, передает БелТА.
«Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации», — сообщили в пресс-службе белорусского президента.
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