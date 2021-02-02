Россия возобновит международное авиасообщение еще из двух городов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России возобновляется международное авиасообщение из Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент РБК.

«Принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов города Кемерова и города Петропавловска-Камчатского», — заявил представитель оперштаба.

В конце января оперативный штаб принял решение о возобновлении с 8 февраля международных рейсов из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, с 8 февраля Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, а также будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет. 27 января Россия возобновила полеты во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар для пассажиров с документами по работе или видом на жительство.