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В Забайкалье задержали первого подозреваемого по делу о ДТП с автобусом
Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Читы, организовавшего перевозку пассажиров автобусом, попавшим в аварию на мосту через реку Куэнга. В ДТП погибли 19 человек, включая водителя
Фото: Минздрав России / ТАСС

В Забайкальском крае правоохранительные органы задержали первого подозреваемого по уголовному делу, которое было возбуждено после гибели 19 человек в ДТП с автобусом. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Задержанный — индивидуальный предприниматель из Читы, который был организатором перевозки пассажиров. В его офисе, управлении ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю и управлении Государственного автодорожного надзора прошли обыски. Следователи изъяли маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело из-за аварии с автобусом. Дела заведены по двум статьям УК: ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек). Другое дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) также передано из полиции в СК.

Фотогалерея 
В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста. Фоторепортаж

ДТП с участием автобуса произошло 1 декабря примерно в 50 км от города Сретенска в Забайкалье. Автобус Kia Granbird, следовавший из Сретенска в Читу, вылетел за пределы моста через реку Куэнга недалеко от одноименной станции в деревне Дунаево. В автобусе находились 44 пассажира. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе и водитель автобуса, еще 21 пассажир пострадал. Источник «Интерфакс» сообщал, что автобус принадлежал местной туристической компании и выполнял заказной рейс.

По данным ГИБДД, авария произошла после того, как у автобуса лопнуло переднее колесо. Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что все документы на разбившийся автобус, по предварительным данным, были в порядке.

Власти Забайкалья пообещали передать по 1 млн руб. семьям погибших, еще по 400 тыс. руб. выплатят пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, по 200 тыс. руб. дадут родственникам пострадавших с травмами средней тяжести. Глава Сретенского района Алексей Закурдаев заявлял, что районная администрация выделит родственникам погибших в аварии на мосту по 60 тыс. руб. на похороны. Страховая компания СОГАЗ сообщала, что выплатит по 2,025 млн руб. семьям жертв аварии и всем пострадавшим. 2 декабря в регионе объявили днем траура.

Авторы: Георгий Тадтаев, Кристина Астафурова
Теги: Забайкалье, СКР, автобус, ДТП
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