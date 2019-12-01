В Забайкалье перевернулся автобус с 43 пассажирами

В Забайкальском крае автобус съехал с дороги и перевернулся, в нем находились 43 пассажира и водитель, сообщили в экстренных службах «РИА Новости».

В региональном минздраве агентству сообщили, что, по предварительным данным, тяжелые травмы получили семь человек. Сейчас на месте аварии работают пять бригад скорой помощи.

Автобус, следовавший из Читы в Сретенск, вылетел с трассы неподалеку от станции Куэнга, сообщил агентству глава Сретенского района Алексей Закурдаев. Как сообщил источник «Интерфакса», автобус, произведенный в Китае, принадлежал местной туристической компании и выполнял заказной рейс. Он добавил, что среди пассажиров не было иностранцев, и водитель находился в трезвом состоянии.



