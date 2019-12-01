В полиции сообщили о 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В полиции сообщили о 19 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Число погибших в аварии с автобусом, упавшим с моста в Забайкалье, возросло до 19, сообщили РБК в региональном управлении МВД.

Сведений, есть ли среди погибших дети, не поступало, добавили в ведомстве. По информации источника «Интерфакса», в аварии погибли 20 человек. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что среди жертв ДТП - двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали десять пассажиров, одного из них уже доставили в Шилкинскую ЦРБ, сообщили РБК в краевом минздраве. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

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