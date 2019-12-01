Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

По состоянию на 14:00 мск состояние четырех пациентов из числа пострадавших при ДТП в Забайкалье оценивается как тяжелое, одну пациентку прооперировали, заявил главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов.

Он добавил, что для трех пациентов с сочетанной травмой (повреждениями в разных системах органов) специалисты Центра Бурденко проведут дистанционные консультации, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

В Шилкинскую, Нерченскую и Сретенскую районные больницы доставили в общей сложности 19 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава, амбулаторную помощь получили десять человек. На месте аварии работали шесть бригад скорой помощи и два медицинских вертолета, сейчас эвакуация пострадавших завершена, добавили в ведомстве.

По данным регионального минздрава, четырех пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, отправят бортом санавиации в Читу, также решается вопрос о пятом пациенте. Сейчас ведется подготовка больных к перелету, сообщили в ведомстве.